VT3: Bottas bovenaan in drukke sessie op de Nürburgring, Leclerc verrassend derde

Valtteri Bottas heeft de derde vrije training van de GP van Eifel als snelste afgesloten. In een drukke training verpulverde hij het oude ronderecord op de Nürburgring en was hij ruim een tiende sneller dan Lewis Hamilton. Charles Leclerc was verrassend derde voor Ferrari, voor Max Verstappen.

Zoals verwacht werd het gelijk druk op het circuit, nadat de trainingen op de vrijdag in het water vielen door dichte mist. Het circuit was nog een beetje vochtig bij aanvang, maar al snel was het circuit volledig opgedroogd. Het was nog wel behoorlijk fris op de Nürburgring: de temperatuur bleef steken op zeven graden, maar gelukkig was de mist volledig verdwenen en scheen zo waar het zonnetje.

Eén coureur ontbrak in de derde vrije training: Lance Stroll. Hij was niet fit genoeg om deel te nemen aan de derde en enige vrije training van de Grand Prix van Eifel. Of hij straks gaat deelnemen aan de kwalificatie is nog onduidelijk. Stoffel Vandoorne en Nico Hülkenberg staat paraat, mocht de Canadees niet kunnen rijden.

Doordat er nog niet gereden was, was het best glad op het circuit. Sebastian Vettel kwam daar gelijk achter en spinde in bocht 14. Even later verloor George Russell in bocht 14 de controle over zijn Williams. Zijn teamgenoot Nicholas Latifi spinde aan het einde van de training nog in de laatste bocht en ruïneerde daarmee onder andere de ronde van Verstappen en Hamilton.

Het oude ronderecord op de Nürburgring werd in 2004 door Michael Schumacher neergezet. Valtteri Bottas wist die tijd met gemak te verbeteren en noteerde een 1:26.225. Lewis Hamilton was tweede voor een verrassende Charles Leclerc. Max Verstappen kon zijn snelle ronde niet afmaken en was vierde voor Sebastian Vettel.

Om 15:00 begint de kwalificatie van de Grand Prix van de Eifel. Het is dus nog even afwachten of Lance Stroll mee gaat doen.

