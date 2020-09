VT3: Bottas bovenaan in onderbroken sessie, Verstappen zesde

Mercedes heeft ook de derde vrije training op het circuit van Monza als snelste afgesloten, ditmaal met Valtteri Bottas bovenaan. Max Verstappen was zesde voor Red Bull. De kwalificatie-simulaties op het eind werden wel verstoord door een door Daniel Ricicardo veroorzaakte rode vlag.

Ricciardo had pal daarvoor de derde tijd gereden, wat uiteindelijk de vierde zou zijn, maar toen viel zijn Renault stil. De Australiër parkeerde zijn auto naast de baan, maar er was met nog negen minuten op de vlag toch een rode vlag nodig om de bolide weg te takelen en de tijd tikte ondertussen door.

Met slechts drie en een halve minuut te gaan werd de baan weer vrijgegeven, zodat er nog maar weinig tijd over was voor kwalificatie-runs. Het was in de slotminuten dan ook megadruk op circuit, waardoor het voor een aantal coureurs behoorlijk filerijden was.

Een van de coureurs die daar flink last van had, was Hamilton. Hij moest zelfs het gras op om een voor zich rijdend clubje langzamere coureurs te ontwijken. Bottas had zijn snelste tijd – een 1:20.089 – al voor de rode vlag neergezet, toen het Mercedes-duo op een lege baan een run op softs had gedaan.

Hamilton reed tijdens die run een tijd die 0.350 seconde trager was dan die van Bottas. Daarmee was er genoeg ruimte voor McLarens Carlos Sainz en Lando Norris én Ricciardo om zich er nog tussen te wurmen. Achter de top vijf was Verstappen zesde, op 0.367 seconde.

Verstappen had zijn snelste tijd echter al eerder in de sessie op mediums geklokt. De complete rest van de top twintig had dit op softs gedaan. Tegenvallers waren, zoals al verwacht, Ferrari’s Charles Leclerc en Sebastian Vettel: elfde en vijftiende.

Los van het stilvallen van Ricciardo en het fileleed op het eind, deden zich geen grote incidenten voor. Leclerc en Norris raakten elkaar nog bijna bij het ingaan van Parabolica, maar dat liep goed af. De kwalificatie is vanaf 15:00 uur te zien bij Ziggo Sport en RTL Duitsland.