VT3: Bottas net sneller dan Hamilton, Verstappen op zes tienden op P6

Valtteri Bottas heeft de snelste tijd op de klokken gezet in de derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen eindigde op de zesde plek in de slottraining op de Hungaroring.

Verstappen spinde ook nog een keer in de rondte tijdens een snel rondje, terwijl hij volgens Sky Sports F1 voor zijn laatste run nog wat veranderingen aan de voorwielophanging liet maken. De Red Bull-coureur was vrijdag niet tevreden over zijn auto en Red Bull negeerde vervolgens de nachtklok om eraan te werken. Hij eindigde VT3 op zaterdag vervolgens als zesde op 0.647 seconde.

Bottas was zoals gezegd het snelst in de droge derde training – met een droge kwalificatie verwacht. Een verrassing was dat niet, vrijdag liet Mercedes al spierballen zien tijdens een droge VT1. Het verschil tussen Bottas en Lewis Hamilton was 0.042 seconde. Kanttekening is dat Hamilton het eerste rondje van zijn kwalificatiesimulatie afbrak, dus zijn banden waren daarna al wat meer versleten.

Achter de Mercedessen was Sergio Pérez derde in de omstreden ‘roze Mercedes’ van Racing Point. Ferrari’s Charles Leclerc zette een vierde tijd neer. Zowel hij als teamgenoot Sebastian Vettel (achtste) liet na de vrijdag al weten dat de Hungaroring Ferrari beter lijkt te liggen dan de Red Bull Ring van de afgelopen twee weken. Lance Stroll was vijfde, voor Verstappen dus op plek zes.