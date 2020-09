VT3: Bottas nipt sneller dan Verstappen, game on voor de kwalificatie?

Game on? Mercedes’ Valtteri Bottas was de snelste man op de baan in de laatste training op Mugello, maar het verschil met Red Bulls Max Verstappen was miniem: slechts 0.017 seconde.

Lewis Hamilton was derde, ook op nog geen tiende van snelste man Bottas. Opvallend was dat alle drie de coureurs in verschillende sectoren het snelst waren. Hamilton in de eerste sector, Bottas in de tweede en Verstappen in de derde.

Met de 1:16.530 waarin Bottas het rondje Mugello in totaal deed, was hij dus marginaal sneller dan Verstappen en Hamilton. De nummer vier, Lance Stroll, was meer dan een halve seconde trager dan Bottas. Pierre Gasly was vijfde, voor Sergio Pérez en Ferrari’s Charles Leclerc op P7.

Hoopgevend voor Verstappen en Red Bull met oog op de race is dat Verstappen eerder in de sessie razendsnel was op mediums, terwijl het Mercedes-duo een voorkeur voor softs leek te hebben. Uiteindelijk reden Bottas, Verstappen en Hamilton hun snelste tijd echter allemaal op softs.

Lees ook: VT2: Mercedes het snelst op Mugello met Verstappen in het kielzog

Op een wat ouder setje daarvan reed Alexander Albon uiteindelijk zijn snelste tijd, goed voor plaats acht. De Red Bull-coureur – die eerder in de sessie klaagde over wat motorproblemen – kwam zo wederom veel te kort op teamgenoot Verstappen, namelijk ruim negen tienden.

Achter Albon werd de top tien gecompleteerd door Daniil Kvyat en Romain Grosjean. Ferrari’s Sebastian Vettel was slechts achttiende. McLarens Lando Norris eindigde ook opvallend laag op plek negentien. George Russell kampte met remproblemen, reed geen tijd en eindigde als laatste.

Lees ook: Hamilton na eerste dag op Mugello: ‘Moet nog wat vinden’