VT3: Hamilton snelste in laatste training, crash Ocon zorgt voor vroegtijdig einde

Lewis Hamilton heeft de derde vrije training in Spanje als snelste afgesloten. De wereldkampioen blijft op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn teamgenoot Valtteri Bottas en Max Verstappen voor. Thuisrijder Carlos Sainz maakt indruk met een vierde tijd. Met nog twee minuten op de klok is het Esteban Ocon die voor een vroegtijdig einde van de sessie zorgt door een crash in bocht 4.

We krijgen een rustig openingskwartier te zien in de afsluitende trainingssessie, Max Verstappen en Alex Albon verschijnen pas op de baan na net geen 30 minuten. Twee coureurs rijden met een nieuwe krachtbron op deze zaterdagmiddag. Carlos Sainz, die problemen had met de koeling, en Romain Grosjean, die gisteren een gebrek aan vermogen meldde tijdens de tweede training.

Lees ook: Verstappen ziet mogelijkheden op zondag: ‘Auto voelde vandaag fijn aan’

De nieuwe motor lijkt Sainz te helpen, want de Spanjaard rijdt in de Spaanse hitte de vierde tijd, hij is acht tienden trager dan snelste man Hamilton. Voor Grosjean gaat het op zaterdagmiddag minder goed dan op vrijdag. Gisteren sloot de Fransman de trainingen af op de vijfde en zesde plek, vandaag moet hij tevreden zijn met P13.

Met nog zo’n twee minuten op de klok zwaaien de marshals de rode vlag, omdat Esteban Ocon is gecrasht bij het uitkomen van bocht 4. Ocon ontwijkt vlak voor zijn crash Kevin Magnussen, die op het midden van de baan rijdt. De Deen lijkt naar rechts uit te wijken om plek te maken voor Ocon, die dat duidelijk niet verwacht. De Fransman gaat vol op de remmen om hem te ontwijken en spint de muur in. Het incident wordt onderzocht door de stewards.

Aan het einde van de sessie zijn het de vertrouwde namen bovenaan de tijdstabellen. Hamilton rijdt de snelste tijd, een 1:17.222, voor Bottas en Verstappen. De Nederlander moet een halve seconde toegeven op de wereldkampioen.

Lees ook: Norris klaagt over het harde rubber in Barcelona: ‘Had nog meer grip gehad op regenband’