Het verschil met de collega’s (ruim twee tiende) is iets minder dan in beide vrijdagse sessies. Maar ook na de derde vrije training prijkt de naam van Max Verstappen bovenaan de lijst, gevolgd door Lando Norris en Oscar Piastri.

Het lijkt er na de derde trainingssessie op dat de rangorde, vorige week in Singapore voor het eerst dit jaar opgeschud, voorlopig weer is hersteld. Max Verstappen domineert in Red Bulls RB19, klokt bij zijn vliegende ronde opnieuw de snelste tijd van allemaal. “Het was leuk voor zolang het duurde”, concludeerde McLarens topman Zak Brown vrijdag al met enig cynisme na de openingsdag.

Hoewel Verstappen McLaren als een serieuze bedreiging beschouwt in Suzuka, zeker over één ronde voor de pole, denkt Brown daar kennelijk toch anders over. De Amerikaan gelooft dat Red Bulls heerschappij op de mondiale racebanen nog wel even kan duren en niet tot 2023 beperkt zal blijven. “Ik denk dat Red Bull eerder met de ontwikkeling van de auto voor dit jaar is gestopt dan de andere teams. Het richt zich waarschijnlijk al een tijdje op de auto van 2024.”

Aangezien er geen grote reglementswijzigingen op de planning staan, vreest Brown dan ook het ergste voor volgend jaar. Hij vindt het vooruitzicht van de voorsprong die Red Bull nu al heeft en mogelijk nog groter wordt ‘beangstigend’. Browns gedachte wordt mede gevoed door de bewering van Honda’s topman Koji Watanabe, die in De Telegraaf heeft laten doorschemeren dat de Japanse fabrikant haar beste F1-klant volgend jaar een nog sterkere krachtbron kan aanbieden.

In de slottraining worden er door het beperkte aantal nog beschikbare bandensets voor de teams betrekkelijk weinig kilometers gemaakt. Verstappen rijdt, net als teamgenoot Sergio Pérez, slechts tien ronden. De Mexicaan is wel achttiende langzamer. De grootste dreiging voor pole bij de Japanse GP komt voor Verstappen waarschijnlijk van beide McLarens. “Lando is hier een van de favorieten voor de pole”, denkt zijn vriend en collega George Russell.

