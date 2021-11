De tekenen van de laatste vrije training voor de Grand Prix van Qatar ogen niet echt positief voor Max Verstappen en Red Bull. Het was smooth sailing voor Mercedes met een één-twee terwijl er bij de Nederlander vooral veel gesleuteld werd aan de achtervleugel.

Nikita Mazepin kwam zoals gewoon in een vrije training als eerste uit de garage maar zorgde na 40 meter rijden voor een rode vlag. Zijn Haas is gisteren al uit elkaar gehaald, daarbij is een nieuw chassis en kuip geïnstalleerd maar eenmaal buiten zag Mazepins engineer al meteen een probleem en moest de Rus uitstappen. Hij keerde ook niet meer terug op de baan.

Bij Max Verstappen werd er in het eerste kwartier van de sessie nog druk gesleuteld aan de DRS-vleugel. Het duurde dan ook tot bijna halverwege voordat de Nederlander zich op de baan liet zien. Hij noteerde uiteindelijk de derde tijd maar naar de klok werd niet echt gekeken bij Red Bull.

Verstappens achtervleugel blijft een punt van zorg, in tv-herhalingen is duidelijk te zien dat het DRS-onderdeel blijft klapperen, monteurs hadden hun handen vol aan de vleugel. Een alles behalve ideale sessie dus voor Verstappen.

LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT, QATAR – NOVEMBER 19: Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, in the pits during the Qatar GP at Losail International Circuit on Friday November 19, 2021 in Losail, Qatar. (Photo by Jerry Andre / LAT Images)

In het slot van de training rolden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas nog even met de spierballen. Het gat naar de rest was aan het eind van de training fors te noemen. Max Verstappen volgt op ruim drie tienden van Bottas en Hamilton. Daarachter bewees Pierre Gasly zich andermaal als de plaag voor Ferrari met een P5 vlak voor Pérez.

Alpin heeft de zaakjes prima voor elkaar, zo lijkt het. Fernando Alonso en Esteban Ocon nestelden zich op P7 en8 voor Charles Leclerc. De laatste slaagde er in het slot van de training overigens niet in een fatsoenlijke ronde neer te zetten, hij verknalde een setje banden met een knullige spin.

Zoals al vaker de afgelopen weken oogt McLaren ook vandaag weer bleekjes, Daniel Ricciardo en Lando Norris kwamen niet verder dan een elfde en dertiende plek. De kwalificatie volgt vanmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd.