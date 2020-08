VT3: Mercedes-duo blijft Verstappen voor, lastige sessie voor Albon en Vettel

Valtteri Bottas heeft de derde vrije training op Silverstone als snelste afgesloten. Max Verstappen reed de derde tijd, terwijl Alexander Albon en Ferrari’s Sebastian Vettel weer een lastige sessie hadden.

Thuisrijder Lewis Hamilton stond aanvankelijk geruime tijd bovenaan, maar toen de kwalificatiesimulaties met nog een kwartier op de klok begonnen, haalde Bottas ineens flink uit door een halve seconde sneller te gaan dan de rest.

Hamilton en Verstappen verkleinden dat gat later nog wel, met Hamilton die tot op 0.138 seconde van Bottas kwam en Verstappen op precies drie tienden. De Nederlander meldde in de slotfase van de training wel dat de auto apart aanvoelde, en hij geen grip meer had aan de achterkant.

Achter de top drie reed Lance Stroll de vierde tijd. Racing Point-invaller Nico Hülkenberg was negende. Red Bulls Alexander Albon was dertiende, na lang binnen te hebben gestaan vanwege een probleem met het ERS, ontdekt na het reparatiewerk aan zijn auto na zijn crash van vrijdag.

Lees ook: Horner: ‘Kritiek op Albon onterecht en oneerlijk, hij heeft tijd nodig’

Voor Ferrari-coureur Vettel was het ook een problematische derde training. De Duitser stond eerst lang binnen, worstelde daarna zichtbaar met zijn SF1000 en moest vervolgens terug naar de pits omdat er weer iets los zat in de cockpit, ditmaal rondom het rempedaal. Hij eindigde als veertiende.

Lees ook: VT2: Stroll snelste, harde crash voor Albon en opnieuw problemen voor Vettel