VT3: Mercedessen blijven heersen voor Verstappen en Perez

De kwalificatie zaterdagmiddag op de Red Bull Ring is de eerste echte krachtmeting van het seizoen maar VT3 bood wellicht al een inzicht in de verhoudingen dit jaar. Mercedes heeft nog altijd een voorsprong, Red Bull volgt op drie tienden en Ferrari is uit de top geduikeld.

Onder een aangenaam zonnetje brak het laatste uurtje training aan, het laatste moment dat er hier en daar een puntje op een i gezet kan worden. En net op het moment dat er begonnen zou worden met kwalificatiesimulaties, legde rookie Nicholas Latifi de training stil.

De Canadees verslikte zich in bocht 1 en spinde bij het uitkomen de muur in. Het levert de monteurs van Williams de ondankbare taak op de FW43 binnen twee uurtjes op te lappen. Toen de brokstukken waren opgeruimd, waren er nog 25 minuten over voor de snelle rondjes op softs en weinig benzine aan boord.

Ferrari knipperde als eerst, Charles Leclerc en Sebastian Vettel voerden de ranglijst welgeteld 65 seconden aan. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas gingen ruim onder de tijden van de Scuderia, Max Verstappen volgde kort daarna en nestelde zich op drie tienden op P3. De verrassing, of nou ja verrassing, meer de bevestiging was roze, Sergio Perez zette een knappe vierde tijd neer.

De tijden van Mercedes zijn overigens nog altijd een seconde langzamer dan de pole tijd van vorig jaar, Hamilton en Bottas hebben waarschijnlijk flink wat tijdwinst in het vat zitten.

Leclerc en Vettel moeten het met een P5 en P7 doen, daar tussen eindigde Albon met de tweede Red Bull. Pechvogel Nicholas Latifi eindigde onderaan met voor zich de dolende Alfa’s van Giovinazzi en Räikkönen. George Russell biedt hoop voor de kwalificatie voor Williams: P16.

De kwalificatie is straks om 15.00 uur