De snelste tijd van Carlos Sainz gisteren in de tweede training blijkt geen toevalstreffer te zijn geweest. Ruim een halve dag later voert de Spanjaard het veld in de slottraining met de Ferrari SF-23 tot grote vreugde van de Italiaanse fans opnieuw aan, nipt voor Max Verstappen en Lewis Hamilton.

De derde en laatste vrije training op het Autodromo Nazionale Monza is een voorbode voor de kwalificatie, waarin de verschillen waarschijnlijk gering zullen zijn. “Het zal spannend worden”, verwacht George Russell. En ook druk op de baan. Bij de kwalificatie voor de Italiaanse GP kan een goede slipstream een groot verschil maken, zelfs het verschil tussen een plek in Q1 en Q3. Wie herinnert zich niet de farce van een aantal jaren geleden, toen er op de hogesnelheidstempel zo naarstig naar positie werd gezocht voor een goede slipstream dat een groot aantal coureurs in de slotseconden niet eens meer toekwam aan een laatste snelle ronde?

Om dat soort (gevaarlijke) situaties dit weekend te voorkomen, heeft de internationale autosportfederatie (FIA) alleen voor de kwalificatie in Monza een nieuwe regel geïntroduceerd. Coureurs moeten binnen 141 seconden de tweede- (100 meter na uitgang pitstraat) en eerste safety carlijn (ingang pitstraat) hebben gerond. Wordt die tijdslimiet overschreden, dan volgt een waarschuwing of zelfs gridstraf. De FIA hoopt hiermee gevaarlijke situaties op de hogesnelheidstempel, zoals in het verleden, te voorkomen.

Verder is er nog een ander element dat de uitkomst van de tijdstraining kan beïnvloeden: de zogenaamde Alternative Tyre Allocation. Voor de tweede keer dit seizoen wordt hiermee door bandenleverancier Pirelli geëxperimenteerd. De coureurs moeten tijdens de kwalificatie verplicht gebruik maken van voorgeschreven bandencompounds: de harde band in Q1, de medium in Q2 en de zachte in Q3. Bij dit experiment hebben de coureurs minder bandensets tot hun beschikking om de show te vergroten.

Het lijkt Max Verstappen in aanloop naar de kwalificatie allemaal weinig te deren. Net als bij de eerste sessie gisteren leidt hij lang de dans. Maar in de slotminuten toont Carlos Sainz opnieuw zijn vorm, is een fractie sneller (0.086 sec) dan zijn oude teamgenoot. Sergio Perez komt niet aan een simulatierondje toe: zijn RB19 kampt met een olielek. Het zal in de kwalificatie dringen worden. Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin geven elkaar ook in de slottraining weinig toe. Het onderschrijft het belang van een goede ‘tow’, dit jaar wel eentje met restricties.

Uitslagen