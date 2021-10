Sergio Pérez heeft net als de tweede sessie gisteren ook de derde vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten als snelste afgesloten. De Mexicaan was respectievelijk één en twee tienden sneller dan Carlos Sainz en Max Verstappen.

De heren coureurs moesten duidelijk even op gang komen, zoals een normale derde vrije training zonder gekke weersomstandigheden betaamt. De eerste tien minuten bleef het stil op een volgeladen en zonnig Circuit of the Americas. Een punt van aandacht was het verscherpte toezicht op track limits in bocht 6, in bochten 9 en 19 gebeurde dat al en werd er in de eerste twee trainingen veelvuldig geschrapt door de wedstrijdleiding.

De eersten die de limiet opzochten en vonden, waren Valtteri Bottas en George Russell. Zij spinden in de eerste sector, Bottas zag ook nog eens een vliegende ronde uitgegumd worden en eindigde als vijfde. In de tweede helft werd er pas echt met scherp geschoten, Verstappen en Pérez openden het bal waarna Carlos Sainz ook nog kortstondig de macht greep. Een kwartier voor het einde van was het tijd voor de kwalificatiesimulaties.

Daarin klokte Max Verstappen een 1.34.383 maar hij ging te wijd in de voorlaatste bocht. Kort daarna dacht Hamilton even de snelste te zijn met 1.34.458 maar hem trof het zelfde lot als Verstappen na een overtreding in bocht 9. Sergio Perez scherpte zijn rondetijd wel aan tot 1.34.701 en leidde dus uiteindelijk de dans op de tijdenlijst. Het schaduwklassement der geschrapte tijden werd dus door Verstappen en Hamilton aangevoerd.

