Gaat Mercedes een hartig woordje meespreken in de kwalificatie van de Grand Prix in Mexico-Stad? Het heeft er alle schijn van. George Russell voert in de generale repetitie de ranglijst namens de Duitse autofabrikant aan, nipt voor collega Lewis Hamilton. Max Verstappen volgt op een halve seconde.

Op de tweede dag van de Grand Prix in Mexico-Stad zijn de beschietingen over en weer wat betreft de uitkomst van Cashgate nog steeds niet voorbij. McLaren, Ferrari en Mercedes laten weten de opgelegde straf voor Red Bull (7 miljoen boete en vermindering van tien procent voor aerotests) aan de milde kant te vinden, de renstal uit Milton-Keynes spreekt bij monde van teambaas Christian Horner daarentegen van een ‘draconische’ straf. Hoewel iedereen het thema wil afsluiten, zal het laatste woord er nog niet over gezegd zijn.

Voor de meeste coureurs staat er rond de middag in Mexico-Stad een vol programma klaar in het laatste trainingsuur, waarin de puntjes op de i moeten worden gezet. Door de bandentest van Pirelli, net als vorige week in Austin, zijn alle teams flink wat tijd kwijtgeraakt in de gebruikelijke zoektocht naar de ideale afstelling voor zowel de kwalificatie als de race.

In tegenstelling tot Red Bull duiken Mercedes en Ferrari vrij vroeg het asfalt op van Autódromo Hermanos Rodríguez, volgepakt met Mexicaanse fans van lokale favoriet Sergio Pérez. Opvallend is dat George Russell direct de norm zet. De Brit, gisteren in de bandensessie een van de weinige piloten die ook drie kwartier met ‘normaal’ rubber mocht trainen, laat het Ferrari-duo Charles Leclerc/Carlos Sainz als ook collega Lewis Hamilton royaal achter zich. “Sterk”, vindt Sky Sports’ analist Paul Di Resta. “Ruim een seconde sneller dan Hamilton: waar komt dat vandaan?” Sainz geeft bijna een halve seconde toe.

Foto: Motorsport Images

Hoe goed de vliegende ronde van Russell is, blijkt als Max Verstappen en Sergio Pérez op de snelste bandensoort naar buiten komen voor een kwalificatiesimulatie. De wereldkampioen is een tiende sneller. Maar het had volgens hem een stuk harder gekund. “Mijn eerste sector was vreselijk door de kerbs”, meldt hij over de boordradio. Pérez, hij droomt van een thuiszege, is een halve seconde langzamer dan Verstappen. Bij de volgende poging groeit de marge met Russel tot bijna drie tiende, met Pérez tot bijna 0,8 seconde.

Toch houdt de snelste tijd van Verstappen niet lang stand: Russell schiet in zijn W13 als eerste onder de 1.19, direct gevolgd door Hamilton. De verwachting dat Mercedes in de ijle Mexicaanse lucht een hartig woordje mee zal gaan spreken, lijkt uit te komen. Mick Schumacher worstelt ondertussen flink in zijn Haas: na een eerdere spin raakt hij opnieuw de controle over zijn bolide kwijt. Hij kan in bocht 11 een crash net voorkomen. “Maar het kwalificatieduel tussen Russell, Hamilton en Verstappen wordt episch”, verwacht Di Resta.