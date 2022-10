Net als Ferrari is ook Mercedes niet bepaald onder de indruk van de straf die rivaal Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van de budget cap.

‘Draconisch’ zo noemde Red Bull-teambaas Christian Horner de straf – tien procent minder windtunneltijd en boete van zeven miljoen dollar, al komt die laatste niet uit het onder de budget cap vallende budget. “‘Draconisch'”, zo citeert Mercedes’ trackside engineering director Andrew Shovlin Horner echter, “dat lijkt me een overdreven manier om het te omschrijven.”

Net als Mercedes-teambaas Toto Wolff en Ferrari-collega Laurent Mekies, vindt Shovlin de straf niet extreem hoog. Qua windtunneltijd, zegt hij, ‘levert Red Bull niet meer in dan als je één plek hoger in het WK eindigt’. Nou staat Red Bull als constructeurskampioen al bovenaan dat lijstje en krijgt het dus de minste windtunneltijd voor 2023, maar daar gaat dus nog een tien procent af – van 70% naar 63%.

De huidige nummer twee in het WK, Ferrari, krijgt 75% van de als norm genomen windtunneltijd, nummer drie Mercedes 80%. Dat hoger geklasseerde teams minder ‘aero-testtijd krijgen’, want behalve windtunneltijd vallen hier ook CFD-simulaties onder, is een regel die is ingesteld om het speelveld te nivelleren. Het gaat daarbij onderling steeds om een stap van 5%.

‘Eén, anderhalf tiende’

“Dat je aantal runs in de windtunnel lager is, beperkt je vrijheid natuurlijk als je een concept ontwikkelt, maar we kennen deze nieuwe regels inmiddels redelijk goed. Dus ja, je moet efficiënter werken met minder tijd”, erkent hij, maar dat het Red Bull tot een halve seconde per ronde kan kosten, zoals Horner stelde, is volgens Shovlin een boude claim. “Ik denk dat het eerder een tiende of anderhalf tiende is.”

“Als het inderdaad een halve seconde zou schelen, zouden de laagst geklasseerde teams, gezien ze meer windtunneltijd hebben, jaarlijks immers drie seconden kunnen inlopen op de topteams. En dat is gewoon niet zo.” Volgens Shovlin valt de schade qua aantal runs verder ook wel mee voor Red Bull. “Ik heb het niet precies uitgerekend, maar je hebt het over wekelijks over iets van vier runs minder.”

‘Geld koopt performance’

Shovlin geeft verder aan dat Red Bull wel degelijk voordeel gehad kan hebben van het feit dat het 2.2 miljoen dollar boven de budget cap zat – al was dat na het verrekenen van verkeerd toegepast belastingvoordeel nog maar een half miljoen. “Als engineers moeten we dagelijks afwegen of we iets wel of niet willen ontwikkelen, en dan gaat het om bedragen van duizend tot drieduizend per keer.”

“Je kijkt bij alles of het performance oplevert, maar door de budget cap hebben we tegenwoordig het geld gewoon niet. Het is lastig in rondetijd uit te drukken, maar met geld koop je simpelweg performance“, stelt Shovlin. “Natuurlijk werken we steeds efficiënter, maar de kosten zijn echt een restrictie nu. Of Red Bulls overschrijding gecompenseerd wordt door de straf, hangt af van hoe efficiënt ze werken.”

