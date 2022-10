Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat de straf die Red Bull heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetlimiet volgens zijn team ’te licht’ is, maar dat Red Bull zal voelen dat het ’te zwaar’ is. De Oostenrijker verwacht dat met name de sportieve straf pijn zal doen.

Red Bull kreeg na een overeenkomst met de FIA een boete van 7 miljoen dollar en 10 procent mindering in aerotests voor 2023 nadat het in 2021 met 1,8 miljoen pond over het budgetplafond was gegaan. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak van een ‘draconische straf’.

Concurrent Mercedes denkt daar anders over. “Wij denken dat de straf te licht is”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “Voor hen zal het te zwaar zijn”, weet hij ook dat er door beide partijen anders over gedacht zal worden.

Volgens Wolff zal de sportieve straf, de mindering in aerotests, een groter probleem vormen voor Red Bull dan de boete. “Elke vermindering van de windtunnel tijd nadelig zal zijn. Hoe nadelig is in dit stadium moeilijk te beoordelen. 7 miljoen dollar is een hoop geld, maar als je naar het grotere plaatje voor Red Bull kijkt, wetende wat zij investeren in de krachtbron en het team, is het misschien niet zo veel.”

“Ik denk dat de som van de straffen een afschrikmiddel is: de sportieve straf, en in mindere mate de boete”, vervolgt Wolff. De grootste schade is echter al aangericht: reputatieschade. “Deze is waarschijnlijk het grootst. Geen enkel team wil daar maar ook van in de buurt komen, we leven immers in een transparante wereld waarin we de regels moeten naleven. Onze aandeelhouders en partners eisen naleving en dat is gewoon niet meer aan de orde”, besluit de Mercedes-teambaas.