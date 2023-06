Donkere wolken pakten zich voor de derde vrije training samen boven het Circuit de Barcelona-Catalunya en dus was er meteen actie op de baan. Al snel kwam de regen, daarna een rode vlag. Later werd er nog wel wat gereden op intermediates en softs, maar veel zei het allemaal niet. En de uitslag? Max Verstappen stond ‘gewoon’ weer bovenaan.

De voorspellingen zijn voorafgaand aan VT3 duidelijk: luttele minuten na het begin van de sessie zal het gaan regenen. Dat is de reden waarom alle twintig auto’s zich in de pitstraat opstellen, al ver voordat het licht op groen springt. Elke minuut rijden op de droge baan is er nu eenmaal één.

Net als vrijdag zet Max Verstappen meteen de toon. De regerend wereldkampioen nestelt zich simpel bovenaan de tijdenlijst, voor teamgenoot Sergio Pérez. Lewis Hamilton, bijna traditioneel klagend over de Mercedes W14, completeert in de eerste minuten de top-drie. Nog voordat er een goed beeld van de verhoudingen in deze sessie kan komen, vliegt Logan Sargeant van de baan. Op dat moment druppelt het al en in combinatie met een rode vlag stagneert de actie door de fout van de Amerikaanse rookie.

Akelig leeg

Eenmaal weer vrijgegeven, blijft het circuit akelig leeg. De coureurs zitten in hun wagen, teams geloven het allemaal wel even met de motregen. De toeschouwers wachten in hun poncho, regenjas of onder hun paraplu op wat komen gaat. Het antwoord: weinig tot niks.

Met nog 28 minuten te gaan, is Lando Norris op de intermediates de eerste die het even probeert. Hij komt meteen weer binnen. Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz volgen even later het voorbeeld van de Brit, maar zij plakken wél een snel rondje aan hun outlap vast. Snel zijn ze logischerwijs niet in vergelijking met het begin van de sessie (12 seconden langzamer), maar leerzaam is het wel. Andere coureurs volgen hun voorbeeld.

In de slotminuten – waarin Nyck de Vries flink gehinderd wordt door Sainz – waagt iedereen zich nog even aan droogweerbanden. Voor het publiek betekent het in elk geval nog wat kijkplezier, maar voor de uitslag en tijden doet het niet of nauwelijks ter zake. Op naar de kwalificatie dus, later op de dag. Met Max Verstappen als torenhoge favoriet voor pole, want dat is temidden van de donkere wolken nog altijd zonneklaar.

