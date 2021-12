Max Verstappen heeft de derde en laatste training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië als snelste afgesloten. De Nederlander bleef zijn titelrivaal Lewis Hamilton met twee tienden voor. Hamilton was ook nog betrokken bij een bijna-botsing met Nikita Mazepin.

Aan het begin van de sessie greep Hamilton nog snel de macht. De Brit hamerde er op harde banden een reeks rappe rondjes uit en dook als eerste in de 1:28 op het Jeddah Corniche Circuit. Red Bulls Verstappen en Sergio Pérez waren ondertussen al op softs bezig, maar kwamen niet aan toptijden toe.

Na een halfuur verbeterde Verstappen zijn rondetijd echter ineens flink. Hij sprong eerst van de zevende naar de tweede plek, en reed daarna een rondje waarmee hij Hamilton verschalkte. Verstappen scherpte dat daarna ook nog aan, uiteindelijk tot een 1:28.100. Hamilton kwam 0.214 te kort op de snelste tijd van Verstappen.

Hamilton reed zijn snelste ronde overigens op de harde banden. Zowel Mercedes als Red Bull leek moeite te hebben de softs aan de praat te krijgen. Deze schijnen lastig op temperatuur te krijgen en te houden zijn op het Jeddah Corniche Circuit. De baan is daarentegen ook weer zo snel dat de zachte banden snel oververhit raken.

In tegenstelling tot Mercedes lukte het Red Bull en Verstappen dus meer tijd op de softs te vinden. Hamiltons Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas reed zijn snelste tijd wel op softs, maar die was slechts genoeg voor de zesde plek. Verstappens Red Bull-collega Sergio Pérez sloot achter Hamilton als derde aan.

Incident Hamilton

Beide AlphaTauri’s staan tussen Pérez en Bottas in, wat erop wijst dat dit team best of the rest is in Jeddah. In tegenstelling tot vrijdag bleven crashes uit. Hamilton had, toen hij een afkoelrondje deed, nog wel bijna een botsing met Haas-coureur Mazepin, die snel aan kwam stormen.

Aan het eind van de sessie was nog een radiobericht van Haas richting wedstrijdleider Michael Masi te horen, om te vragen wat hij ervan vond. ‘Helemaal niet goed’, was zijn reactie. De bijna-botsing krijgt misschien dus een staartje. Masi zei het ‘direct met Mercedes’ te bespreken én met de marshals, omdat er geen waarschuwingsvlaggen hingen.

