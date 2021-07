Max Verstappen heeft met het nodige machtsvertoon de snelste tijd gereden in de derde vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander was zes tienden sneller dan de nummer drie Lewis Hamilton.

Podcast: ‘Mercedes houdt vol: Honda-motor is veel te sterk voor ons’

Verstappen had daarbij aan vijftien rondjes – het minst van allemaal – genoeg. De Red Bull-coureur stond het eerste halfuur van VT3 binnen, maar greep gelijk de macht toen hij de baan op kwam. Verstappen klokte als eerste vliegende ronde een 1:04.941. Daarmee was hij op dat moment zes tienden los van de rest van het veld.

Een verbetering zat er in zijn eerste run niet in voor Verstappen, die daarna lang binnenstond. In de tussentijd kwamen de Mercedessen dichterbij, maar met nog tien minuten te gaan kwam Verstappen weer naar buiten. Hij snoepte toen ruim drie tienden van zijn tijd af en was zo weer meer dan een halve seconde los van nummer twee Valtteri Bottas.

In de andere Mercedes had Hamilton tussendoor wel een tijd gereden die sneller was dan die van Bottas, maar deze werd geschrapt voor het overschrijden van track limits. Zelfs dit snellere rondje was alsnog vier tienden trager dan Verstappens uiteindelijke snelste tijd.

(tekst loopt door onder de podcast-player)

Lees ook: Hamilton tekent nieuw contract en blijft tot en met 2023 bij Mercedes

De rest

Achter deze top drie verwacht je normaal Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez, maar de Mexicaan was slechts zevende. AlphaTauri’s Pierre Gasly was zo best of the rest op P4. Achter hem was Antonio Giovinazzi vijfde, voor Carlos Sainz, Pérez, Fernando Alonso, Charles Leclerc en de jarige Sebastian Vettel op de tiende plek.

Grote incidenten deden zich niet voor tijdens de derde vrije training. Het werd nog wel even spannend toen Yuki Tsunoda (twaalfde) half spinde en over het gras gleed, maar hij hield zijn auto gelukkig uit de muur. Een aantal coureurs verremde zich of kwamen even in het gras of grind, maar zonder ernstige gevolgen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk is om 15:00 uur te zien bij Ziggo Sport.