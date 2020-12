VT3: Verstappen pakt aardige marge op Bottas in laatste sessie voor kwalificatie

In de laatste sessie voor de kwalificatie heeft Max Verstappen de snelste tijd genoteerd. Op het slechts 3,5 kilometer lange circuit van Bahrein pakte de Nederlander een flinke marge van twee tienden op Valtteri Bottas. Pierre Gasly was de toch wel verrassende nummer drie.

De sessie bevestigde al meteen min of meer de uitgesproken vermoedens van onder meer Daniil Kvyat, Sebastian Vettel en Max Verstappen. Het verkeer op vooral het laatste rechte stuk voor start/finish zal een factor zijn straks tijdens de kwalificatie. “Ongelooflijk dit!’, beklaagde de Nederlander zich tijdens de derde sessie van dit weekend.

George Russell mocht zich gisteren nog de snelste man van de dag noemen maar maakte vandaag kennis met de kwalificatievorm van zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin bleek nu liefst vier tienden sneller te zijn dan Russell die eindigde als zevende.

Ondanks zijn klaagzang sloot Max Verstappen de sessie wel af als snelste, twee tienden pakte hij dus op Bottas. Pierre Gasly toonde met zijn derde tijd aan dat er met Alpha Tauri dit weekend ook rekening gehouden moet worden. Hetzelfde geldt voor Esteban Ocon, Renault moet dit weekend iets in de strijd om die derde constructeursplek. De snelheid in de laatste vrije training was in ieder geval veelbelovend. Daarachter sloten Norris, Albon, Russell, Perez, Stroll en Sainz aan.

Opvallend maar ook verwacht was deze samenstelling van de top 10, waar een door Ferrari aangedreven auto niet te vinden was. Vettel kende problemen met zijn krachtbron, veel activiteit aan zijn kant van de garage. Daar werd tijdens de sessie begonnen met het vervangen van de motor. Charles Leclerc kende ook geen vlekkeloze training, hij spinde nog aan het slot nadat hij al de dertiende tijd had genoteerd.

