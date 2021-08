Max Verstappen heeft de snelste tijd genoteerd in de derde vrije training voor de Grand Prix van België. Op het verregende Circuit de Spa-Francorchamps was hij een seconde sneller dan teamgenoot Sergio Pérez en titelrivaal Lewis Hamilton.

Na een regenachtige ochtend is de baan behoorlijk nat, maar de laatste vrije training op het circuit in de Ardennen wordt onder relatief gunstige omstandigheden verreden. Er komt in ieder geval niet nog meer water uit de lucht. Valtteri Bottas begint zijn verjaardag met een proefstartje. Die ervaring kan van pas gaan komen, want ook morgen worden er de nodige buien verwacht.

De langzaam opdrogende baan, de buitentemperatuur is een schamele veertien graden, blijft verraderlijk. Zo ondervinden onder andere George Russell, Carlos Sainz, Nikita Mazepin en Sebastian Vettel die van de baan raken, maar zonder schade hun weg kunnen vervolgen. Ook Lewis Hamilton schiet even rechtdoor. “De remmen werken niet optimaal.”

Het weerhoudt de kampioenschapsleider er niet van flink gas te geven en de snelste tijd te noteren. Daar duikt Max Verstappen een dikke seconde onder, wanneer het omslagpunt van intermediates naar slicks nadert, maar er ook weer enkele druppels vallen. Met nog twintig minuten te gaan, zet de regen kortstondig door en zitten tijdsverbeteringen er dus even niet meer in.

Hamilton gaat er toch voor als de zon voorzichtig probeert door te breken. Hij noteert een paar paarse minisectors (snelste tijden op die baanvakken), maar verremt zich dan voor Les Combes. Ook Sainz verslikt zich op dat punt, terwijl Pierre Gasly spint bij het uitkomen van Stavelot. Ondertussen wordt er bij Red Bull druk gesleuteld aan de auto’s van Verstappen en Pérez om die optimaal af te stellen voor de kwalificatie. Lando Norris waagt zich nog aan een glibberig rondje op slicks.”Waarom niet?”

Om 15.00 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix van België, met opnieuw grote kans op regen. Kan Max Verstappen dan Lewis Hamilton van pole houden?

