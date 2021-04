Max Verstappen heeft de derde en laatste vrije training in Imola als snelste afgesloten. De Nederlander was op de Italiaanse omloop sneller dan Lando Norris en Lewis Hamilton en lijkt dus niet erg gehinderd door het gebrek aan baantijd op vrijdagmiddag.

Ondanks de verloren tijd op vrijdag krijgen we een rustig begin van de derde training te zien in Imola. Het zijn voornamelijk de Haas- en Alfa Romeo-coureurs die op het asfalt te vinden zijn, waarbij ze vooral de aandacht trekken door de geschrapte rondetijden, een voorbode voor de rest van de training. Iets wat we tijdens de race en kwalificatie ongetwijfeld nog zullen zien.

Zoals wel vaker duurt het bijna een half uur voor we Lewis Hamilton en Max Verstappen op de baan zien tijdens de laatste training. Net wanneer het tweetal zich voorbereidt op een eerste snelle run, belandt Nicholas Latifi in de muur bij het uitkomen van de Variante Villeneuve. Heel even wordt de rode vlag gezwaaid, maar de sessie kan gelukkig snel hervat worden.

Na de korte onderbreking krijgen we eindelijk snelle runs te zien. Op de smalle Autodromo Enzo e Dino Ferrari verstoort het verkeer de run van verschillende coureurs, maar uiteindelijk is Verstappen de snelste van de sessie. Hij heeft vier tienden voorsprong op Lando Norris, die indruk maakt door in zijn McLaren de tweede tijd te rijden, voor Lewis Hamilton. Sergio Pérez geeft tijdens deze derde training een halve seconde toe op zijn teamgenoot, Pierre Gasly nestelt zich in zijn AlphaTauri op de mediumband op een mooie zesde plaats, tussen de Charles Leclerc en Carlos Sainz.

