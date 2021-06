Sebastian Vettel heeft als coureur een steengoed geheugen en ‘onthoudt elk detail van elke bocht’, wat ervoor heeft gezorgd dat de debriefs bij Aston Martin tegenwoordig een stuk langer duren.

De gebruikelijke nabespreking tussen de coureurs en engineers is één van de belangrijkste agendapunten bij elk team. Sommige coureurs maken zich er echter nogal snel vanaf, maar sinds Vettel bij Aston Martin zit, heeft het team juist een stuk meer tijd in de agenda vrij moeten maken voor de debriefs.

Dat vertelt teambaas Otmar Szafnauer aan The-Race, met de debriefs die volgens hem ‘veel meer op de details ingaan en daarom ook absoluut een stuk langer duren’. “We zouden zelfs wel eeuwig door kunnen gaan. Maar het is natuurlijk zaak ons eerst op de belangrijkste dingen te concentreren, en daarna pas de zaken van ondergeschikt belang.”

Dat er soms nogal veel informatie op de Aston Martin-engineers afkomt, komt volgens Szafnauer door Vettels buitengewone brein. “Het is vrij uitzonderlijk wat hij zich allemaal van een rondje herinnert. Hij onthoudt elk detail van elke bocht.”

“We hebben volgens mij nog nooit een coureur gehad die zo gedetailleerd te werk ging”, zegt Szafnauer. En dan gaat het niet alleen over hoe de auto rijdt of de motor het doet. “Hij gaat zelfs in op of alles qua ergonomie wel optimaal is in de auto. We proberen alles wat hij aankaart uiteraard te verbeteren.”

Vettel is, na een wat stroeve start, aan een goede reeks bezig met Aston Martin. De afgelopen twee races finishte hij achtereenvolgens als vijfde en tweede. Dat was echter op de stratencircuits van Monaco en Bakoe. Dit weekend op het meer conventionele Paul Ricard lijkt Aston Martin het weer wat moeilijker te hebben.

