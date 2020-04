Waarom Daniil Kvyat zulke goede herinneringen heeft aan Zandvoort: ‘Circuit is zó mooi’

Daniil Kvyat verdiende in 2013 zijn Red Bull-contract op Zandvoort en zette daarmee min of meer de beslissende stap voor zijn carriere. Hij krijgt dan ook nog altijd een warm gevoel van het duinencircuit: “Ik hou van het circuit, het was geweldig.”

De Rus deed dat jaar mee in de GP3 en als gastrijder in het Europese F3 kampioenschap en deed het uitstekend in beide klasses. Het Gp3-kampioenschap won Kvyat en in de F3 haalde hij enkele uitstekende resultaten. Hij behaalde meerdere pole positions maar wist die in Zandvoort voor het eerst te verzilveren met een dominante overwinning. Daarmee maakte Kvyat volgens de overlevering zo’n goede indruk op Red Bull-topman Helmut Marko dat deze hem zijn eerste F1-contract aanbood.

Lees ook: Geruststelling voor gamers: Zandvoort en ook Hanoi zitten gewoon in F1 2020

‘Zandvoort is anders dan anders’

Hij versloeg er Felix Rosenqvist, eerder dat jaar nog de winnaar van de Masters in Zandvoort. Dat men die dag het Russische volkslied niet in de archieven had, mocht de pret niet drukken. “Ik houd echt van dit circuit, het was ongelooflijk”, herinnert Kvyat zich in een livegesprek op Instagram. “Ik denk dat mogelijk het coolste van allemaal is omdat het zo old-skool is, zo mooi. Het is anders dan anders, we hebben meer van dit soort ouderwetse circuits nodig.”

Om aan de huidige Formule 1 te kunnen verwelkomen moest het circuit een grondige renovatie ondergaan. Dat gebeurde onder meer met spectaculaire aanpassingen aan de Hugenholtz- en Arie Luyendykbocht. “Ze hebben het moeten aanpassen aan de moderne standaarden. We zullen zien hoe het is nu met de Formule 1. Ik denk dat het in de kwalificatie heel cool zal zijn.”

Lees ook: Verstappen, Vettel en Kvyat eren Helmut Marko: ‘Zitten hier dankzij hem’

Over de omstandigheden in de race vindt de Rus het lastige om een oordeel te vellen. “Dat moeten we nog even zien. De rechte stukken zijn redelijk kort, als ik het me goed kan herinneren. Misschien kunnen we alsnog goed racen met DRS en alles, let’s see!”