Max Verstappen heeft een duidelijk game plan voor de race van zondag: met een goede start voor de McLarens blijven. Daarna? De Mercedes van Lewis Hamilton achter zich houden. “Al gaat dat niet makkelijk worden.” De McLarens kunnen zo dus wel eens een belangrijke bijrol spelen voor Verstappen.

Om maar te beginnen met de start, zoals gebruikelijk is: die zijn dit jaar doorgaans prima bij Red Bull. Honda, de motorleverancier, heeft daar hard aan gewerkt, vertelt Verstappen een select groepje Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Als coureur moet je bij de start heel precies zijn in wat je doet, maar als de motor niet doet wat je wil – zoals vorig jaar – krijg je geen goede start. Daar hebben ze hard aan gewerkt en dat betaalt zich uit.”

Een goede start, vervolgt Verstappen, zit ‘m vooral in de vingers, waarmee je als coureur de koppeling op het stuur bedient. Oefenen gebeurt in de echte wereld, bij de vele proefstarts die coureurs in de trainingen doen. “In de simulator geeft het namelijk toch een ander gevoel. Ik ben daar niet zo’n fan van.” Dat oefening kunst baart, bewees Verstappen in de sprintkwalificatie, waarin hij ten koste van titelrivaal Lewis Hamilton bij de start naar P2 schoot.

Belangrijke bijrol voor McLaren?

Hamilton viel bij de start zelfs achter beide McLarens, en kwam ze niet meer voorbij. Verstappen, die zondag van pole begint met wat hulp van de gridstraf van Valtteri Bottas, hoopt dat de McLarens dan op het toneel van Monza voor de Oscar van beste bijrol kunnen gaan en hem als buffer een handje helpen in het gevecht met Hamilton. En hij hoopt ze zelf voor te blijven bij de start. “Als ik er voor blijf in de eerste bochten, zijn ze in de race voor mij normaal geen factor.”

Het tempo van de McLarens was zaterdag immers niet geweldig. Toch slaagden ze erin Hamilton voor te blijven. Maar, weet Verstappen: “Als Hamilton eenmaal voorbij die McLarens is, kan hij ons ook aanvallen.” Inhalen is op Monza ondanks Mercedes’ goede vorm makkelijker gezegd dan gedaan, al denkt Verstappen dat de strategie Mercedes kan helpen. “Je moet zondag een pitstop maken, dus dan kun je een undercut doen. Dan zit je er dus weer voor.”

‘Hamilton komt wel naar voren’

Hamilton zal zo in elk geval één McLaren pakken, denkt Verstappen. “Want ze kunnen niet met twee auto’s Lewis coveren.” Rekent Hamilton ook die tweede McLaren in – in de pits of misschien al bij de start – dan is het oppassen geblazen voor Verstappen. “Ik verwacht wel dat hij zondag naar voren komt en het niet makkelijk voor ons gaat worden.”

Verdedigen wordt evenmin makkelijk, denkt Verstappen. En, waarschuwt hij: “Ik heb wel geleerd hoe snel het kan omdraaien, daar weet ik alles van. Dat we zondag als eerste starten is natuurlijk positief, maar we beginnen dus ook weer opnieuw.” Volgens Verstappen was Mercedes zaterdag op Monza al (iets) sneller en zal dat zondag niet anders zijn. Vandaar dat een goede start en voorsprong bouwen het beginpunt van zijn game plan zijn.

