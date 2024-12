Het verschil tussen de straf van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Qatar en het ontbreken van een straf voor Lando Norris in Saoedi-Arabië heeft alles te maken met een nuance in de regels. Op het eerste gezicht lijken beide situaties identiek, maar de FIA heeft duidelijke redenen waarom ze anders zijn behandeld.

LEES OOK: Hoe beslissingen van de FIA de titelstrijd tussen McLaren en Ferrari op scherp hebben gezet

De misser van Hamilton in Qatar

In Losail werd Hamilton bestraft voor een valse start. De Mercedes-coureur bewoog vóórdat de lichten uitgingen, maar kwam snel weer tot stilstand. Het gevolg? Verlies aan momentum en kostbare posities bij de start. Hamilton gaf na afloop van de race toe dat hij fouten had gemaakt, waaronder te hard rijden in de pitstraat. “Dit was niet mijn beste dag,” zei de zevenvoudig wereldkampioen. “Maar ik heb de finish gehaald, en dat is wat telt.” De straf voor zijn valse start zorgde echter voor veel discussie, omdat Norris eerder dit seizoen in een soortgelijke situatie geen straf kreeg.

LEES OOK: FIA wil statuten aanpassen, minder verantwoording afleggen voor Ben Sulayem

Wat gebeurde er bij Norris in Saoedi-Arabië?

Tijdens de Grand Prix Saoedi-Arabië had Norris een vergelijkbaar moment. Ook hij bewoog in zijn startvak voordat de lichten uitgingen, stopte weer en verloor momentum bij de start. George Russel was er snel bij door via de radio te roepen: “Valse start van Norris!” Toch bleef een straf voor de McLaren-coureur uit. Maar waarom?

De verklaring ligt in de technologie. Bij Norris werd de FIA-transponder, die een valse start detecteert, niet geactiveerd. Volgens de toen geldende regels kon een valse start alleen worden vastgesteld als deze transponder werd geactiveerd. De stewards concludeerden destijds: “De transponder gaf geen valse start aan, dus hebben we geen actie ondernomen.”

Na deze situatie werden de regels aangescherpt. Het huidige Formule 1-reglement stelt dat een valse start niet alleen afhangt van de transponder. Als een coureur beweegt nadat de lichten vier seconden branden, maar vóórdat ze doven, is dat al voldoende voor een straf.

Hoewel het lijkt alsof de FIA hier inconsequent handelde, is het tegendeel waar. De situatie met Norris in Saoedi-Arabië leidde tot een verbetering van de regels, zodat dergelijke situaties voortaan duidelijk en eerlijk worden beoordeeld. De straf voor Hamilton was daarmee volledig in lijn met de huidige voorschriften.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!