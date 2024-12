De strijd om het constructeurskampioenschap is dit seizoen razend spannend, maar tijdens de Grand Prix van Qatar draaide het duel tussen McLaren en Ferrari niet om snelheid of strategie. In plaats daarvan kwamen de beslissingen van Rui Marques, de nieuwe FIA-racedirecteur, en zijn team van stewards centraal te staan. Vooral Ferrari leek te profiteren van enkele discutabele keuzes van de wedstrijdleiding, met grote gevolgen voor McLaren in de titelstrijd.

Een chaotische wending

Het drama begon in ronde 29, toen Alexander Albon op het rechte stuk zijn zijspiegel verloor. Op dat moment leek McLaren stevig in het zadel te zitten: Lando Norris lag comfortabel tweede achter Max Verstappen, gevolgd door Oscar Piastri op P3. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz lagen op P4 en P5. Met een voorsprong van elf punten in de race op Ferrari leek McLaren een grote stap te zetten richting hun eerste constructeurskampioenschap sinds 1998, maar toen sloeg de chaos toe door discutabele keuzes van de wedstrijdleiding.

Gebrek aan actie

De marshals zwaaiden met dubbele gele vlaggen om te waarschuwen voor de losgeraakte spiegel op het rechte stuk, maar een safety car bleef uit. Norris, die onvoldoende vaart minderde terwijl er met gele vlaggen werd gezwaaid, werd later bestraft met een zware stop-and-go penalty. Ondertussen werd het gebrek aan duidelijke actie van de FIA pijnlijk duidelijk. Bottas reed nietsvermoedend over de brokstukken en verspreidde daardoor nog meer glas en puin over het circuit. Sainz en Hamilton werden hier de dupe van: beide coureurs liepen een lekke band op.

Ferrari profiteert, McLaren in de problemen

McLaren anticipeerde op een safety car en haalde Piastri naar binnen voor een vroege pitstop in de hoop strategisch voordeel te behalen. Echter besloot de FIA pas in ronde 35 een safety car in te zetten. De late safety car bleek een zegen voor Ferrari. Leclerc kon profiteren van een pitstop tijdens de safety car en klom naar P3, terwijl Piastri zijn pitstop eerder maakte zonder tijdwinst en een plek verloor. Uiteindelijk schoof Leclerc zelfs op naar P2 na de penalty van Norris.

Voor McLaren draaide het uit op schadebeperking in de titelstrijd. Piastri wist zijn P3 vast te houden, maar Norris zakte terug naar P10 en behaalde de snelste raceronde. Sainz kwam niet verder dan P6. De race eindigde met Ferrari die negen punten meer scoorde dan McLaren, wat betekent dat de titelstrijd beslist zal worden tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi.

