Carlos Sainz beleefde een frustrerende Grand Prix van Qatar. Waar de Ferrari-coureur aanvankelijk uitzicht had op een sterk resultaat, eindigde zijn race uiteindelijk in mineur. Debris op de baan veroorzaakte een lekke band, waardoor hij een streep moest zetten door een mogelijke plek op het podium. In de slotfase probeerde Sainz nog het maximale eruit te halen door de Alpine van Pierre Gasly in te halen, maar het lukte hem niet om verder te komen dan de zesde plaats.

LEES OOK: FIA legt uit waarom spiegel op asfalt bleef liggen: ‘Safety Car normaliter niet voor ingezet’

Pech definieert de race

De cruciale tegenslag voor Sainz kwam nadat Valtteri Bottas over een afgebroken spiegel reed, waardoor de baan werd bezaaid met debris. Eén van deze stukken debris bleek funest voor de Ferrari van Sainz. Het team moest daardoor snel schakelen in de strategie, zoals Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur later toelichtte. “We hadden gepland om later naar binnen te komen,” vertelde Vasseur na afloop aan de media. “Maar door de lekke band moesten we één auto direct binnenhalen, terwijl de andere vanwege de safety car een ongeplande stop moest maken. Het oorspronkelijke idee was om langer door te rijden op de banden.”

F1-evenement van het jaar op 12 december: Koop NU je ticket!

Debris of slijtage?

De discussie over de virtual safety car, die wellicht ingezet had moeten worden, werd nog eens aangewakkerd door vragen over de oorzaak ervan. Was het puur slijtage of toch de debris op het circuit? Vasseur was hierover duidelijk. “Natuurlijk speelt bandenslijtage altijd een rol, maar de lekke band van Carlos werd veroorzaakt door debris.” Voor de Spanjaard was het dus geen kwestie van strategie, maar pech.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!