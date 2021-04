Waarom Magnussen bedankte toen Red Bull bij hem aanklopte

Kevin Magnussen is inmiddels ex-Formule 1-coureur, maar als het allemaal net was anders was gelopen, had de Deen nu misschien wel deel uitgemaakt van de Red Bull-stal en voor Red Bull of AlphaTauri gereden.

Dat verklapte hijzelf afgelopen weekend al toen hij als analist optrad bij de uitzending rondom de Bahreinse Grand Prix op het Deense TV3 SPORT. In gesprek met het Deense dagblad B.T. legt Magnussen nu ook uit waarom hij ‘nee’ zei tegen Red Bull toen het hem medio 2018 benaderde.

“Omdat ik me goed voelde bij Haas en het team zich goed ontwikkelde”, zegt Magnussen, die uitlegt dat Red Bull toen Daniel Ricciardo medio 2018 bekendmaakte het team te verlaten, al zo goed als had besloten Pierre Gasly naar Red Bull te promoveren en dus eigenlijk iemand zocht voor Toro Rosso.

“Dat werd althans al vroeg duidelijk”, blikt Magnussen terug op de gesprekken met Red Bull. Volgens de coureur uit Roskilde kwam het ook nooit van een aanbod. “Het is niet zo dat ze een contract op tafel legden ofzo, maar het was wel duidelijk een optie voor me.”

Dat Magnussen destijds in beeld was bij Red Bull en Toro Rosso, is niet vreemd. Haas was in 2018 als team een stuk sterker dan nu en bij het ingaan van de zomerstop stond Magnussen achtste in het WK met 45 punten. Haas wist die goede vorm de jaren erop echter geen vervolg te geven en zakte ver af.

Eind 2020 bedankte Haas Magnussen en teamgenoot Romain Grosjean vervolgens voor bewezen diensten. Het team had geld nodig en trok de rookies Nikita Mazepin en Mick Schumacher aan. Magnussen rijdt nu in het IMSA voor Ganassi en maakt deel uit van Peugeots WEC-project.

