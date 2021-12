Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft verklaard waarom er na de Grand Prix van Abu Dhabi, ondanks dat Red Bulls Max Verstappen de rijderstitel won, meerdere video’s op social media rondgingen waarop hij en de rest van het Mercedes-team voluit feestend te zien waren.

De reden laat zich deels raden, want Mercedes had ondanks de nederlaag van Lewis Hamilton tegenover Verstappen om de rijderstitel natuurlijk nog wel iets te vieren: het winnen van de constructeurstitel. En niet zomaar een, maar de achtste op rij, waar ook nog eens vele miljoenen prijzengeld mee gepaard gaat.

Het was ook een goed feestje, zo moet worden gezegd. Zo gingen er beelden rond van een crowdsurfende Wolff en kreeg Valtteri Bottas niet alleen een bierdouche, maar ging hij ook op de schouders en ‘zong’ de Backstreet Boys-klassieker I want it that way.

Niet slecht dus voor een zondagavond, maar de feestvideo’s stonden nogal haaks op de stemming die Mercedes ondanks het winnen van de constructeurstitel naar buiten toe projecteerde. Het team dreigde immers met een protest vanwege de manier waarop Hamilton de rijderstitel aan Verstappen had verloren.

Mokken in het hotel of…

Vanuit de Mercedes-hoek was er naar buiten toe verder vooral sprake van radiostilte. Al ging achter de schermen de muziek dus (hard) aan en de bar ongetwijfeld open. “De keuze ging tussen teruggaan naar het hotel en mokken, of dat uitstellen tot maandagochtend en de achtste constructeurstitel vieren met het team”, legt Wolff Formel1.de uit.

Die keuze, zo blijkt uit de beelden, was dus snel gemaakt: feesten. “Dat heb ik dus gedaan. Ik probeerde zo mijn frustratie over het verliezen van de rijderstitel opzij te zetten. Dat was iets voor de volgende dag.” Mercedes organiseerde ook de week na Abu Dhabi nog een feest op de fabriek – voor het winnen van de constructeurstitel en afscheid van Bottas – maar sloeg het FIA-gala wel over. Het heeft haar protest uiteindelijk overigens niet doorgezet.

