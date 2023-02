Red Bull en Honda versterkten vorig jaar nog hun banden voor de toekomst, maar nu Red Bull vanaf 2026 in zee gaat moet Honda op zoek naar een ander team om motoren aan te leveren. Red Bull-teambaas Christian Horner legt uit waarom het niet tot een nieuwe overeenkomst kwam.

Red Bull sloeg in 2019 de handen ineen met Honda en hoewel het wat moeizaam begon, groeide het uit tot een succesvolle band. Na Max Verstappens eerste wereldtitel in 2021 trok Honda zich in naam terug uit de Formule 1, maar op de achtergrond bleven de twee partijen samenwerken. Honda blijft tot en met 2025 technische ondersteuning bieden aan Red Bull Powertrains, dat vanaf 2026 samenwerkt met Ford.

Dat de samenwerking met Honda dan ten einde komt, is een verrassing te noemen aangezien Red Bull vorig jaar nog de banden met Honda weer aansterkte. Zo keerde het normale Honda-logo terug op de Red Bull en AlphaTauri terwijl Sergio Pérez als ambassadeur was aangewezen. Voor nu wil Red Bull-teambaas Christian Horner de samenwerking tot en met 2025 zo goed mogelijk laten verlopen.

“We hebben een geweldige band met Honda en hebben samen veel successen genoten”, zegt Horner. “Deze band loopt nog door tot eind 2025. Zowel het team als Honda zal er alles aan doen om nog meer successen te boeken tot aan het einde van deze overeenkomst.”

Horner geeft aan dat er wel degelijk gesprekken hebben plaatsgevonden om de samenwerking ook na 2025 te behouden, maar dat deze gesprekken op niets uitliepen. “We hebben dat verkend, maar logistiek werd het allemaal te ingewikkeld”, legt Horner uit.

Dat Honda zich heeft aangemeld voor de motorregels van 2026, betekent niet meteen dat zij ook mee zullen doen. De Japanse motorleverancier heeft interesse getoond in de nieuwe regels, waardoor de MGU-H verdwijnt en er een nadruk komt te liggen op kostenbesparing. Voor Honda vallen er in ieder geval twee opties weg, waardoor Haas F1, Williams, Aston Martin en McLaren als enige potentiële kandidaten overblijven.

Wat Honda ook gaat doen en met welk team, Horner wenst het bedrijf het beste voor de toekomst. “Maar er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen het programma voor 2026 met Red Bull Powertrains en de band met Ford, en de nauwe samenwerking met Honda om uiteraard de beste prestaties uit de huidige gehomologeerde motor te optimaliseren tot eind 2025”, aldus Horner.

