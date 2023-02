Red Bull is niet het enige team waar Ford mee om de tafel heeft gezeten, maar de Amerikaanse automaker wist al snel dat het er met andere teams niet uit zou komen. Bij Red Bull voelde het wel gelijk een klik.

Dat vertelt Mark Rushbrook, topman van Ford en Ford Performance, de autosportafdeling van the blue oval, in gesprek met onder meer FORMULE 1 Magazine. “We hebben een aantal andere teams benaderd, maar niemand leek juist voor ons.”

“Terugkomen als volledig fabrieksteam voelde ook niet goed”, met Ford dat eind jaren negentig de grote investeerder was achter Stewart Grand Prix en dat team daarna inlijfde en in 200 omdoopte tot Jaguar, om het vijf succesloze jaren later te verkopen aan Red Bull.

Lees ook: Officieel: Red Bull Powertrains wordt Red Bull Ford Powertrains

Dat Ford nu juist bij Red Bull is uitgekomen, is een mooie speling van het lot. Al was het ook gewoon een logische keuze, legt Rushbrook uit. “Met Red Bull was snel duidelijk wat ze wilden, dat wij iets konden brengen wat zij wilden, en vice versa.”

De gesprekken begonnen volgens hem in de tweede helft van 2022. “Het ging snel”, zegt Rushbrook. “We waren er snel uit dat dit voor ons het juiste partnership was. We komen op het juiste moment, en met de juiste partner, in de Formule 1″, denkt hij.

Anders dan met Porsche

Voor Red Bull was de deal met Ford volgens teambaas Christian Horner ook een schot in de roos, nadat duidelijk werd dat het niks zou worden met haar huidige motorpartner Honda en het stuklopen van gesprekken met Porsche.

“Dit is een heel andere deal dan met Porsche is besproken”, verduidelijkt Horner. “Dit is puur een commerciële en technische deal. Er wisselen geen aandelen van handen en we leveren ook geen zeggenschap in”, haalt hij aan wat de struikelblokken waren met Porsche.

“Deze samenwerking is rechtdoorzee. We geven elkaar toegang tot onze research and development. Vooral qua elektrische voertuigen en systemen, qua software. Daarnaast is Ford groot in Amerika, wat ons commercieel nog meer toegang geeft tot die markt”, aldus Horner.

Lees ook: Red Bull houdt met RB19 vast aan vertrouwde kleuren, met uitzondering van races in VS