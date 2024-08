Technisch directeur Pierre Waché geeft eerlijk toe dat het Red Bull-team liever Adrian Newey niet ziet vertrekken. Toch heeft de Fransman er wel vrede mee, en stelt het verdere team zich op het vertrek van de topontwerper in. Zelf neemt Waché de rol van Newey liever niet helemaal een-op-een over.

Adrian Newey vertrekt in 2025 pas bij Red Bull, maar heeft nu al zijn taken overgedragen aan technisch directeur Pierre Waché. Hierdoor kan er ook geen beroep meer worden gedaan op de expertise van de Britse topontwerper, wat volgens de Fransman wel voor een “uitdaging” bij Red Bull zorgt. “Het is jammer dat hij weggaat”, zei Waché eerlijk, tegenover PlanetF1.

De Fransman onthult dat het technische team al langer wist dat Newey de renstal verlaat, en dat het zich daarop heeft voorbereid. “We zouden hem liever bij ons hebben, maar zo is het niet”, legt Waché uit. “We denken niet op die manier, we proberen te kijken wat je voor jezelf kunt doen en hoe je je kunt verbeteren. Als we zwakke punten zien, proberen we die te verbeteren en zo werken we.”

Team groter dan Newey

Newey was een belangrijke speler in de ontwikkeling van de dominante Red Bull-bolides de afgelopen jaren, en kreeg daarvoor ook vaak alle eer. Waché zit er echter niet zo mee dat de naam van de Brit vaker werd genoemd dan die van hemzelf.

“Ik vind het niet erg als de media zeggen dat het aan wie dan ook ligt”, aldus Waché. “Wat belangrijk is, is dat we weten dat elk individu in het team meewerkt aan het systeem. Anders zou het een team van één persoon zijn, maar dat is niet het geval. We hebben meer dan 300 ingenieurs in het systeem om onze auto te ontwikkelen en sneller te maken.”

De Franse ingenieur hoeft daarom ook niet per se dezelfde aandacht van de media als Newey. “Wat betreft de media, ik werk niet speciaal om een ster te zijn of wat dan ook. Ik werk omdat ik mijn werk leuk vind. Ik wil slagen en winnen, dat is het belangrijkste.”

