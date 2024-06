Het is een publiek geheim dat de relatie tussen Helmut Marko en Christian Horner is bekoeld na de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag eerder dit jaar aan het adres van Red Bulls teambaas. Met één uitspraak aan de vooravond van de Oostenrijke GP lijkt de consultant de sluimerende vete met de Brit, bewust of onbewust, aan te wakkeren.

Er heerst eigenlijk al maanden een gewapende vrede, sinds begin dit jaar naar buiten kwam dat een medewerkster van Red Bull teambaas Christian Horner beschuldigde van seksueel overschrijdend gedrag. Wat volgde was een wekenlange strijd tussen de Brit, die gesteund wordt door de Thaise grootaandeelhouder van het energiedrankenconcern, en Marko, die op steun kan rekenen van het in Oostenrijk gevestigde Red Bull GmbH, dat hem als motorsportconsultant onder contract heeft.

De vete zorgde voor nogal wat rumoer bij de Britse renstal, verwijten vlogen over en weer. Jos Verstappen, vader van Max, oordeelde dat Red Bull door alle commotie mogelijk ‘uit elkaar zou vallen’. Ontwerpgoeroe Adrian Newey, verantwoordelijk voor de laatste drie kampioensauto’s van de stierenstal, heeft zijn vertrek onlangs al aangekondigd. Naar verluidt mede vanwege de ‘affaire Horner’. De vraag is of er meer sleutelpersoneel volgt.

Horner werd eind februari na een door Red Bull zelf geïnitieerd intern onderzoek vrijgesproken van alle beschuldigingen. Marko daarentegen werd in Saoedi-Arabië bijna geschorst omdat hij inzake de kwestie Horner ‘naar de pers zou hebben gelekt’. Na een gesprek met Red Bull GmbH’s topman Oliver Mintzlaff en de publieke waarschuwing van Max Verstappen dat hij zijn lot bij de renstal zou verbinden aan dat van Marko, liep de kwestie met een sisser af. Het illustreerde wel dat de renstal (nog steeds) verdeeld is in twee kampen.

Ricciardo versus Lawson

Dat geldt kennelijk ook voor wat betreft de invulling van de stoeltjes voor 2025, bij zowel moederteam Red Bull als zusterteam Visa RB. Marko verklaarde deze week in de lokale Oostenrijkse krant Kleine Zeitung dat Liam Lawson bij het opleidingsteam snel de plek van Daniel Ricciardo moet gaan innemen. Volgens de adviseur heeft de Australiër zijn (tweede) kans gehad en niet gepakt.

“De aandeelhouders hebben duidelijk gemaakt dat Visa RB een juniorteam is, dus moeten we ons daar ook naar gedragen”, vindt Marko. “Het doel was eerst om te kijken of Ricciardo door kon schuiven naar Red Bull. Dat stoeltje is nu voor Pérez, dus dat gaat niet door. We moeten daarom binnenkort weer een jonge coureur inzetten. En dat is natuurlijk Liam Lawson.”

Met die uitspraak zet Marko zowel Ricciardo als Horner, de teambaas haalde zijn protegé vorig jaar binnen ten faveure van Nyck de Vries, verder onder druk. De Australische veteraan presteert tot nu toe ondermaats gezien zijn reputatie en legt het veelal af tegen teamgenoot Yuki Tsunoda. Maar Ricciardo heeft (nog) wel de steun van Horner. De suggestie van Marko Ricciardo te vervangen door Lawson zal bij de teambaas waarschijnlijk met weinig enthousiasme zijn ontvangen en zet de sluimerende vete vlak voor de zomerstop op scherp. Bewust of onbewust, dat is de vraag.

Maar in de politieke arena die Formule 1 nu eenmaal ook is, zegt niemand doorgaans iets zonder reden of bedoeling.

