Fernando Alonso is voorlopig nog niet van plan om zijn racehelm aan de wilgen te hangen. De Spanjaard onthult wanneer hij weet dat het wel tijd is voor zijn pensioen. Onder andere door de komst van Adrian Newey naar Aston Martin in 2025 is het in ieder geval voorlopig nog lang niet zover.

Fernando Alonso begon zijn Formule 1-carrière in 2001, en heeft ondertussen al meer dan vierhonderd keer aan de start van een Grand Prix gestaan. De Spanjaard heeft nog een contract met Aston Martin tot eind 2026, waardoor de coureur voorlopig ook nog wel even in de Formule 1 te zien zal zijn. Alonso onthult nu zelf wanneer hij weet dat het tijd is voor zijn pensioen.

“Ik denk dat mijn zelfvertrouwen er altijd zal zijn. Tot er een dag komt dat ik me niet op mijn gemak voel in de auto. Als ik me, zoals je al zei, langzamer voel dan mijn teamgenoten of langzamer dan wat ik denk dat mogelijk is met de auto”, onthult Alonso in de Chequered Flag-podcast. “Als die dag komt, zal ik waarschijnlijk mijn hand opsteken en stoppen met racen, omdat ik er geen plezier meer aan beleef.”

Betere tijden

Alonso’s huidige team Aston Martin beleefde in 2024 een teleurstellend seizoen na het succes van een jaar eerder, en sloot het met een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap af. “Ik denk dat we dit jaar in veel races niet super competitief waren met de prestaties van de auto, maar we hebben toch wat punten gescoord die belangrijk waren voor het team om deze vijfde plaats in het kampioenschap veilig te stellen”, aldus de Spanjaard.

Toch blijft Alonso voorlopig nog wel een Aston Martin-coureur. De tweevoudig wereldkampioen gelooft dat er betere tijden aankomen voor het Britse team, dankzij de nieuwe fabriek en de komst van Adrian Newey in 2025.

