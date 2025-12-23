George Russell kijkt terug op zijn contractonderhandelingen met Mercedes tijdens het afgelopen 2025-seizoen. De Mercedes-coureur onthult hoe een cruciaal moment in deze onderhandelingen samenviel met zijn zege in Singapore. Russell leerde daardoor het volgende: ‘Mijn emoties hebben nooit echt invloed gehad op mijn prestaties’.

George Russell onthulde afgelopen juni tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk dat Mercedes in gesprek was met Max Verstappen. De Brit ontketende zo een stroom aan geruchten en speculaties over de toekomst van de Nederlander in de Formule 1. Pas toen Mercedes in oktober bevestigde met Russell en Andrea Kimi Antonelli als line-up door te gaan, kwam daar een einde aan.

De Brit blikt terug op deze woelige periode, en de lessen die hij heeft geleerd. “Ik denk dat ik hier ook zeker iets van heb geleerd, namelijk dat het niet echt nodig is om je al te veel zorgen te maken over wat er buiten de Formule 1 gebeurt”, concludeert Russell, tegenover PlanetF1. “Je kunt de aardigste persoon zijn of juist de meest gehate, maar als je in de auto stapt en je werk doet, herinnert niemand zich de rest meer. Het enige wat telt, zijn de rondetijden.”

Dat Russell kan leveren in een Formule 1-auto liet de Brit met name zien in Singapore. De Brit reed daar een ruime vijf seconden voor Max Verstappen over de finishlijn, en pakte zo zijn tweede zege van het jaar. Russell vertelt hoe zijn overwinning op het Marina Bay Street Circuit samenviel met een cruciaal moment in zijn contractonderhandelingen met Mercedes. “Singapore was waarschijnlijk het weekend waarin de druk het hoogst was wat betreft onze onderhandelingen, en dat was het weekend waarin ik mijn beste race van het jaar reed”, vertelt de coureur.

“Dus ja, ik ben wel trots op hoe ik met alles ben omgegaan, maar ik heb er nooit aan getwijfeld. Ik dacht niet dat (de druk, red.) mijn prestaties zou verbeteren. Ik dacht ook niet dat het mijn prestaties zou verslechteren”, voegt de Brit eraan toe. “Ik heb voor mezelf geleerd dat mijn emoties nooit echt invloed hebben gehad op mijn prestaties. Dus ik wist eigenlijk wel dat al die ophef geen invloed zou hebben op mijn resultaten. Het is dus goed om daar nog eens bevestiging van te krijgen.”

