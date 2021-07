Als het aan ex-Formule 1-coureur Mark Webber ligt, laat de Formule 1 Max Verstappen en Lewis Hamilton hun felle rivaliteit uitvechten zonder te veel in te grijpen. “Dit is precies wat we willen.”

Gevraagd door Autosport of de Formule 1 iets moet doen om de rivaliteit te beteugelen na de clash in Copse tussen Verstappen en Hamilton van vorige week, antwoordt Webber namelijk van niet. “Dit is briljant”, zegt hij over de titelstrijd en wiel-aan-wiel duels tussen de twee kemphanen. “Dit is precies wat we willen.”

De eerste ronde in Silverstone was volgens Webber ook ‘één van de beste eerste rondes die we in tijden hebben gezien’. En de botsing, die zat er al een tijdje aan te komen. “We hebben al briljantje duels gezien – in Barcelona, Imola en Bahrein. We wisten dus dat dit eraan zou komen. Kom maar op met meer van dit”, is de Aussie daar wel voor in.

Als ervaringsdeskundige – Webber vocht in 2010 tot en met de laatste race voor de titel – rekent hij er ook op dat Verstappen en Hamilton dit jaar nog wel vaker letterlijk en/of figuurlijk zullen botsen. “Elke race telt nu. Het is onvermijdelijk dat er nog wel vaker carbonstukjes rond gaan vliegen als ze elkaar tegenkomen. Maar mooi toch? Daarom kijken wij naar deze sport: om de twee beste coureurs het te zien uitvechten.”