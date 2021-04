Sebastian Vettels ex-teamgenoot Mark Webber, tegenwoordig analist voor het Britse Channel 4, denkt dat de komende zes of zeven races ‘cruciaal’ worden voor de Duitser en zijn toekomst bij Aston Martin en in de Formule 1.

Dat stelt de Aussie, goed voor 215 Grands Prix en negen overwinning, in interview met RaceFans. Vettel stapte van de winter over van Ferrari naar Aston Martin, met Vettel die volgens Webber na zijn Ferrari-exit had gehoopt daar een nieuwe start te maken in een – in tegenstelling tot bij Ferrari – warme omgeving. Toch verandert dat volgens Webber niks aan een keiharde Formule 1-wet: “Je wordt uiteindelijk afgerekend op wat je in de auto doet.”

Stopwatch

Wat dat betreft is Vettel zijn Aston Martin-avontuur niet goed begonnen, met een rampweekend tijdens Formule 1’s seizoensaftrap in Bahrein. “Ik denk zeker dat Sebastian gelukkiger is bij Aston Martin – in elk geval van maandag tot en met vrijdag – maar wat laat de stopwatch zien?”, doelt Webber hardop op hoe het op circuit nog niet lekker loopt voor Vettel. “Dat is de belangrijkste graadmeter, en niemand weet dat beter dan Sebastian zelf.”

Volgens Webber is er niemand harder voor zichzelf dan Vettel, die hij van 2009 tot en met 2013 meemaakte bij Red Bull. In die tijd behaalde Vettel zijn grootste successen, met liefst vier wereldtitels op rij tussen 2010 en 2013. Vettel werd daarna in 2014 bij Red Bull geklopt door Daniel Ricciardo en wist vanaf 2015 met Ferrari de successen uit zijn Red Bull-jaren om uiteenlopende redenen – waaronder kostbare fouten van Vettel zelf – niet te evenaren.

Webber en Vettel.

Nu ook zijn switch naar Aston Martin nog niet voor een kentering heeft gezorgd, moet Vettel het tij volgens Webber zelf zien te keren. “Hij moet ervoor zorgen dat hij hier greep op krijgt. Hij moet het weer op de rit krijgen en het goede gevoel met zijn auto hervinden. Hoe vol je prijzenkast staat, maakt namelijk niet uit: je moet elk jaar opnieuw presteren in de Formule 1. Sebastian weet dat ook, en de komende zes, zeven races worden cruciaal voor hem.”

‘Oude hond’

Webber sluit daarbij niet uit dat Vettel aan zijn – zoals bekend fijngevoelige – rijstijl moet werken om het beste uit Aston Martins AMR21-bolide te halen. Makkelijk wordt dat niet, denkt Webber, die een bekend Engels spreekwoord aanhaalt. “Sebastian is een zeer oude hond, dus het is niet makkelijk dan nog nieuwe trucjes te leren. Het team zal hem ongetwijfeld volledig bijstaan, maar tegelijkertijd is het aan Sebastian zelf om dat te doen en te presteren.”