Webber over titelfavoriet Hamilton: ‘Hij hoeft niet eerst een balletje te slaan’

Voor Mark Webber is het duidelijk. In dit door het coronavirus verstoorde seizoen is Lewis Hamilton de grote favoriet. Volgens de Australiër is Hamilton iemand die er meteen kan staan, ondanks de ongewone voorbereiding op het seizoen. “Dit is hem op het lijf geschreven.”

Gevraagd naar zijn titelfavoriet voor het seizoen 2020, is Mark Webber duidelijk. “Dat is Lewis (Hamilton, red.)”, antwoordt de Australiër zonder twijfelen in de F1 Nation-podcast. “Nog geen kilometer op de teller, een verstoorde kalender,… Dit is hem op het lijf geschreven”, stelt Webber.

Volgens de Australiër is Hamilton iemand die op elk moment weer kan gaan racen, ook zonder voorbereiding. Die voorbereiding heeft de wereldkampioen wel gehad, toen hij vorige week de W09 testte op Silverstone. Terwijl zijn team kon wennen aan de ‘post-corona-werkomstandigen’, krijg Hamilton de kans voor het eerst sinds februari weer kilometers te maken in een F1-auto.

“Weet je, hij is iemand die geen behoefte heeft aan… Hij hoeft niet eerst een balletje te slaan”, omschrijft Webber Hamiltons paraatheid. “Hij is iemand die er op zeer, zeer korte termijn klaar kan staan, dus ik denk dit het voor hem een heel speciaal seizoen zal worden.”

