Webber: ‘Benieuwd hoe het zal gaan met Leclerc bij Ferrari de komende jaren’

Mark Webber vraagt zich af hoe het Charles Leclerc de komende jaren zal vergaan bij Ferrari. Volgens Webber zou Leclerc, die nog tot en met 2024 onder contract ligt in Maranello, Ferrari over enkele jaren wel eens beu kunnen zijn. “Nu zitten ze nog in de wittebroodsweken.”

Charles Leclerc is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij de Scuderia. Met twee overwinningen en zeven poleposities maakte de Monegask indruk in 2019 en ook dit jaar wist hij al twee keer op het podium te finishen in een veel minder potente Ferrari. Mark Webber vraagt zich af hoe Leclerc zal reageren wanneer de moeilijke periode die Ferrari doormaakt, blijft duren.

“Ik zou Charles Leclerc in de gaten houden”, vertelt Webber op Channel 4. “Ik ben benieuwd hoe het zal gaan met hem bij Ferrari de komende jaren. Nu zitten ze nog in de wittebroodsweken, maar wie weet zeggen we over twee of drie jaar dat Leclerc Ferrari beu is”, stelt de voormalig F1-coureur.

Leclerc wierp zich het afgelopen anderhalf seizoen op tot nummer een binnen de Italiaanse renstal. Sebastian Vettel verlaat aan het einde van het seizoen het team, Carlos Sainz wordt zijn vervanger. Daarom draagt Leclerc een grote verantwoordelijkheid. “Het is een grote verantwoordelijkheid om voor Ferrari te rijden en hij kan de volgende zijn die onder een vergrootglas komt te liggen”, aldus Webber.



