Weblog: Pérezconferentie is persiflage van een persconferentie

Het was groot nieuws tijdens het afgelopen raceweekend in Bahrein: de persconferentie van Sergio Pérez op maandagavond. Hoewel hijzelf en zijn team nadrukkelijk aangaven dat het niet over zijn toekomst zou gaan, werd er toch druk gespeculeerd over een mogelijke deal met Red Bull of aankondiging van zijn pensioen.

De sessie was bedoeld om bij te praten met de Mexicaanse pers. In vaktermen noemen we dat eerder een mediasessie dan een persconferentie. Of een persmoment, zoals minister-president Rutte en minister De Jonge hun kortere corona-updates noemen. Normaal gesproken vinden dat soort sessies regelmatig plaats op het circuit. Alleen dit jaar is niets normaal. Televisieploegen hebben maar beperkt toegang tot de coureurs en geschreven pers mag de paddock helemaal niet in zelfs.

Even een vraag stellen aan een rijder is dus lastiger. De officiële FIA-persconferenties vinden digitaal plaats. Het nadeel van een vraag daarvoor insturen is dat, als die al wordt uitgekozen, het antwoord direct wereldwijd wordt uitgezonden en alle concurrende media dus over dezelfde informatie beschikken. Het staat eerder op social media dan dat je het zelf kunt uitwerken tot een samenhangend artikel.

Dat was ook al zo toen de persconferenties op de normale wijze werden gehouden. Daarom bieden de informelere mediasessies uitkomst. Daar zit een selecter gezelschap om tafel met de coureur en wordt het gesprek nergens live uitgezonden. De aanwezigen nemen het wel op, maar dan moet het vervolgens in ieder geval nog uitgetikt worden. Dus er gaat geen buitenstaander met een eventuele primeur vandoor. Waarbij primeur relatief is, want het echte nieuws komt zelden in dat soort sessies naar buiten.

Dat alles in acht nemende, hoefden we dus ook niet veel te verwachten van de online persbijeenkomst van Sergio Pérez. Maar ja, als hij wel iets verklapt, wil je het ook weer niet missen, dus toch maar even inloggen en kijken of ik wat heb aan mijn (online) Spaanse lessen. Dat de sessie op Youtube wordt gedeeld, doet de verwachtingen alleen maar toenemen. Ruim voor het geplande aanvangsuur van 18.30 (Nederlandse tijd) zit de virtuele wachtkamer al aardig vol.

Van Pérez echter geen spoor. De aftelklok verspringt meerdere malen, totdat om 19.10 uur de Mexicaan dan toch eindelijk in beeld verschijnt. Meteen wordt duidelijk dat hij in ieder geval geen overstap naar een carrière in de IT zou aankondigen. En dat hij naast een nieuw stoeltje voor volgend jaar ook wel een nieuwe manager en PR-assistent kan gebruiken. Afijn, na wat geklooi met verbindingen werd een filmpje ingestart.

Diverse beelden uit Pérez’ carrière komen voorbij. Zou hij dan zijn afscheid aankondigen? Nee, het logo onderin beeld geeft duidelijkheid: Pérez zit 10 jaar in de Formule 1. Geen nieuws onder de zon dus. Ook niet als het filmpje voor een tweede maal wordt afgespeeld. Gewoon een aardige intro. Tijd voor de vragen dan. Maar omdat Pérez zijn oordopjes in heeft, horen de kijkers de vraagstellers niet. Alleen zijn weinigzeggende antwoorden.

Pérez vertelt dat het zijn grootste prioriteit is om een held te zijn voor zijn kinderen, want dat zijn de grootste geschenken in zijn leven. Ontroerend, maar niet schokkend. Hoe zit het nu met zijn toekomst? Daarover kan (of mag) Pérez niets zeggen. Hij zou graag bij Red Bull tekenen, maar moet wachten tot de teamleiding daar heeft besloten of het al dan niet verder gaat met Alexander Albon. We weten hoe dat eindeloze wachten voelt, Checo.

Plan B is een sabattical en dan in 2022 terugkeren in de Formule 1, of met pensioen. Pérez geeft aan dan al meerdere opties te hebben, maar nog geen beslissing te hebben genomen. Met de nieuwe regels en diverse aflopende contracten schat hij zijn kansen op een terugkeer in de Formule 1 hoog in. Zo veel goede coureurs zijn er immers niet beschikbaar in de sport. Hij schat een stuk of tien potentiële winnaars, de rest is veldvulling (maar wel met ingevulde contracten). Hoe het ook afloopt, Pérez is tevreden met zijn carrière. Hij heeft het van de karts toch maar tot de Formule 1 geschopt, dat is niet voor velen weggelegd, zeker niet in Mexico.

Na nog wat gebabbel over de afgelopen races, zijn contact met Lawrence Stroll, golf en andere bijzaken zit de persconferentie erop. En zijn we dus nog niets wijzer. Maar dat wisten we vooraf dus eigenlijk al.