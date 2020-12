Weblog: Red Bull kies nou gewoon voor Pérez

Het is nog steeds niet duidelijk wie volgend jaar naast Max Verstappen bij Red Bull gaat rijden, maar eigenlijk is er slechts één coureur die daar aanspraak op zou moeten maken en dat is Sergio Pérez.

Alexander Albon rijdt sinds de nazomer van 2019 bij Red Bull en maakt net zoals zijn voorganger, Pierre Gasly, weinig indruk. Verstappen is dit jaar nog niet verslagen in de kwalificatie en Albon eindigt in de races alleen voor de Nederlander als Verstappen uitvalt. Vooropgesteld: Verstappen is één van de grootste talenten van de sport en dus is het geen makkelijke opdracht om zijn teamgenoot te zijn, maar als je keer op keer door hem zoek gereden wordt, dan moeten Red Bull en Albon zich achter de oren krabben.

Typerend was ook de reactie van Verstappen na de race in Bahrein. Albon stond weliswaar op het podium, maar dat was meer geluk dan kunde. Pérez was op weg naar zijn tweede podium van het seizoen, maar blies met nog drie rondes te gaan zijn motor op en dus erfde Albon de derde plaats. Ziggo Sport’s pitreporter Jack Plooij vroeg aan Verstappen of hij blij was dat zijn teamgenoot op het podium stond.

“Ik denk niet dat als jij dertig of veertig seconden achter je teamgenoot rijdt, dat dat heel goed is”, was de veelzeggende reactie van de Nederlander. Albon staat na 15 races slechts negende in het kampioenschap met de op één na beste auto van het veld. Hij moet elk weekend gewoon vierde kunnen worden, maar dat wordt hij bijna nooit en dat is een probleem voor Red Bull.

Wingman

De auto van Red Bull is dit jaar niet goed genoeg om voor de titel te vechten, maar mocht dat in 2021 wel het geval zijn, dan heeft Verstappen een sterke teamgenoot nodig. Lewis Hamilton had in Valtteri Bottas, toen hij tegen Sebastian Vettel moest vechten voor de wereldtitel, een ideale wingman. Hij was in staat om het Vettel lastig te maken, snoepte punten van hem af en dat zorgde er mede voor dat Hamilton kampioen werd.

Mocht Red Bull volgend jaar in die positie zitten dan hoeft Verstappen niet op de hulp van Albon te rekenen en dat kan hem de titel kosten. Daarom moet Red Bull voor een andere coureur kiezen. Alleen gaat Red Bull dat niet doen omdat de energiedrankfabrikant voor 51% procent in handen is van de Thaise familie Yoovidhya.

Red Bull hoeft ook niet te kijken in de voorheen zo geprezen jeugdopleiding. Yuki Tsunoda is een Honda-junior, maar moet eerst rijpen bij zusterteam Alpha Tauri, voordat hij de overstap kan maken naar het hoofdteam. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Ferrari-opleiding barst Red Bull niet van het talent en dus moet Red Bull buiten de opleiding gaan kijken.

De opties

Nico Hülkenberg is een optie, maar Hülkenberg heeft in negen jaar Formule 1 nog vrij weinig bewezen. Ja, hij stond eens een keer op pole in Williams op een opdrogende baan op Interlagos, maar hij heeft nog nooit op het podium gestaan, ondanks dat hij flink wat kansen heeft gehad. Pérez heeft zichzelf wel bewezen. In zijn tweede seizoen imponeerde hij in Maleisië door achter Fernando Alonso tweede te worden. Verderop in het seizoen stond hij op nog een keer op het podium in Canada en in Italië. Ook bij Racing Point maakt de Mexicaan indruk, zeker dit seizoen. Tot zijn uitvalbeurt in Bahrein was hij de enige coureur naast wereldkampioen Lewis Hamilton die elke race in de punten eindigde. Hij vecht in een middenveldauto regelmatig tegen Albon, die over een veel snellere auto beschikt. Daarom zeg ik dan ook: Christian en Helmut: leg hem vast!

