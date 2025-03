Voor Franz Tost was de keuze eenvoudig, toen de Red Bull-top hem naar zijn mening vroeg omtrent de eventuele opvolging van Max Verstappens collega Sergio Pérez. De oud-teambaas van het opleidingsteam adviseerde Yuki Tsunoda, de Japanner die na twee races in 2025 waarschijnlijk alsnog in de RB21 mag stappen.

Achteraf gezien zijn de besluitvormers van Red Bulls Formule 1-activiteiten nog zeer coulant geweest voor Nyck de Vries. De Fries begon in 2023 bij satellietteam AlphaTauri met hoge verwachtingen aan zijn debuutjaar in de Formule 1, maar kreeg tien Grands Prix en een serie teleurstellende optredens later al de bons. Want genade kennen ze bij Red Bull, behalve het afgelopen jaar met Sergio Pérez, doorgaans niet.

Liam Lawson weet daar, voor zover hij dat nog niet wist, inmiddels alles van. Na twee slechte races zit de tijd van de Nieuw-Zeelandse ‘debutant’ er bij de renstal, hoewel nog niet officieel bevestigd, alweer op. Gewogen en te licht bevonden. Twee keer laatste in de kwalificatie, nul WK-punten. Meer tijd is hem niet gegund. Lawson keert terug naar opleidingsteam Racing Bulls, Tsunoda neemt de omgekeerde weg. Als dat maar goed gaat…

Red Bull veroordeeld

Afgezien van reputatieschade, Red Bull wordt wereldwijd al veroordeeld voor het ultrasnelle besluit een jonge coureur zo snel weg te sturen, lijkt de leiding getroffen te zijn door een paniekaanval. Alleen is er ditmaal wel consensus over de opmerkelijke keuze, consensus die er aanvankelijk niet was bij de keuze voor Lawson. Dat besluit was er eentje van teambaas en CEO Christian Horner.

LEES OOK: Horner te midden van exit-geruchten Lawson: ‘Twee auto’s moeten punten scoren’

De Brit vond Tsunoda niet goed genoeg, te wild en onvoldoende feedback, om de vacature van Pérez te vullen. Nu dus wel, met de zegen van motorleverancier Honda, Red Bulls Thaise grootaandeelhouder en adviseur Helmut Marko. Max Verstappen daarentegen pleitte er naar verluidt voor Lawson in ieder geval nog een kans te geven in Japan, over anderhalve week, op een circuit dat hij in tegenstelling tot Melbourne en Shanghai wél kent. Maar zelfs die collegiale aanbeveling kon de levensduur van Lawson bij het moederteam niet verlengen.

Falen van Lawson

Red Bulls besluitvormers hebben hun bikkelharde maatregel waarschijnlijk gebaseerd op de jongste race in China, afgelopen zondag. Lawson kwam er bij de kwalificatie in de RB21, een vrij onberekenbare auto die meer naar de smaak van kopman en sterrijder Verstappen is ingericht, opnieuw niet aan te pas. Hij eindigde net als een week eerder in Melbourne als laatste. De auto werd mede daarom voor de race aangepast en afgesteld naar Lawsons wensen en rijstijl. De leiding bespeurde desondanks onvoldoende verbetering. En om een herhaling en ellenlange discussie zoals vorig jaar over het aanblijven van Pérez te voorkomen, de Mexicaan werd voor Red Bull-begrippen lang de hand boven het hoofd gehouden, volgde ditmaal een hardhandige ingreep. Een minder kostbare dan bij Pérez, die een afkoopsom van miljoenen meekreeg na zijn contractontbinding.

LEES OOK: ‘Red Bull jaagt Max Verstappen hard naar de uitgang’

Lawson hangt mentaal murw geslagen in de touwen, Tsunoda mag nu laten zien of hij binnen een redelijke marge van Verstappen kan blijven: een helse klus. De wereldkampioen heeft al heel wat teamgenoten (Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Pérez en Lawson) aan puin gereden. Wordt Tsunoda de volgende? Het zou de populaire Japanner in dat geval zomaar zijn loopbaan in de Formule 1 kunnen kosten. Maar of dat nou een zorg voor Red Bull is? Waarschijnlijk niet: daar geldt alleen het recht van de sterkste.

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.