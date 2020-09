Weblog: Verplichte pitstops gaan echt niks aan het racen veranderen

Na de saaie race op Spa-Francorchamps werd het idee geopperd om verplichte bandenstops te introduceren. Dat gaat alleen niks veranderen aan de saaie races.

Pirelli is sinds 2011 dé bandenleverancier in de Formule 1. Vanaf het begin hebben ze zowel complimenten als kritieken gekregen. De banden zouden te snel slijten, je kan er niet mee pushen en je kan er niet mee racen. Pirelli kreeg één duidelijke opdracht in 2011: maak banden die snel slijten. In die opdracht slaagden ze met vlag en wimpel.

De eerste race in Melbourne leverde hoofdzakelijk twee- en driestoppers op. In de tweede race in Maleisië stopten een aantal coureurs vier keer, maar het werd pas echt leuk in China. Vijf coureurs vochten daar om de overwinning: Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Jenson Button, Nico Rosberg en Felipe Massa. Vettel en Massa kozen voor een tweestopstrategie, Hamilton, Button en Rosberg kozen voor een driestopper.

Deze strategische diversiteit zorgde voor een niet te voorspellen Grand Prix. Er waren fases in de race waar Vettel en Massa de overhand hadden en er waren fases waar Rosberg, Hamilton en Button sneller waren. Het was een strategisch gevecht. Vettel en Massa moesten meer hun banden managen, terwijl Hamilton, Button en Rosberg iets meer konden pushen. Uiteindelijk bleek de driestopper de beste strategie te zijn. Lewis Hamilton haalde Massa en Vettel vlak voor het einde in en won. Na afloop werd Pirelli geprezen. Het werd een strategisch gevecht door de banden. Het was spannend omdat we niet wisten hoe het af zou lopen.

In 2012 waren de banden iets harder, maar in 2013 werden de banden weer zachter. De kritiek begon toe te nemen. In Australië konden de zachtste banden amper zes rondes mee. En ook de hardere banden hadden niet het eeuwige leven. Bandenmanagement werd belangrijker dan ooit tevoren. Kimi Räikkönen en Lotus waren supergoed op dat gebied. Vaak konden zij een pitstop minder maken dan de concurrenten. Zo wonnen ze ook de openingsrace van 2013.

Een aantal teams hadden grote problemen met het rubber, waaronder Red Bull en Mercedes. Zij wilden de 2012-banden weer hebben, maar de FIA wierp dat de prullenbak in tot de Grand Prix van Engeland. Dat is een omslagpunt geweest in de hele bandensoap. In die race hadden raceleider Lewis Hamilton, Felipe Massa, Jean-Eric Vergne en Sergio Pérez een klapband. Twee races later en de banden van 2012 waren terug.

Sindsdien zijn de banden harder geworden, slijten ze minder en bereiken ze minder snel de cliff. De strategische diversiteit verdween langzamerhand. Sinds de reglementswijzigingen van 2017 zijn de meeste races eenstoppers geworden. Meestal is dat niet de snelste strategie, maar de teams willen een pitstop uitsparen, zodat ze niet in verkeer terecht komen aangezien inhalen door de brede auto’s en de grote hoeveelheid downforce behoorlijk moeilijk is. Daarom valt de keuze vaak op een eenstopstrategie.

Met verplichte pitstops verandert er niks aan deze situatie. Het enige wat je daarmee krijgt, is meer pitstops. Inhalen blijft moeilijk, andere auto’s volgen idem dito. Én de strategische vrijheid is verdwenen. De races worden hierdoor een optocht met verplichte pitstopwindows.

Vrijwel niemand is blij met de huidige situatie. De coureurs niet, de teams niet en de fans niet. De coureurs voeren discussies met Pirelli over hoe de banden zouden moeten zijn. De coureurs willen graag banden hebben die bijna niet slijten, waarmee je alleen maar mee kan pushen. Maar zo blijf je die eenstoppers houden.

Daarom moet Pirelli weer banden gaan maken zoals in 2011 en 2012. De banden moeten sneller slijten, zonder dat de veiligheid van de band in het geding komt. Dan krijg je weer meer pitstops en niet omdat het reglement dat voorschrijft. De strategisten kunnen zich dan weer echt gaan uitleven en dan krijgen we herhalingen van China 2011. Ze hoeven zich dan niet in te schrijven bij een uitzendbureau.

