Na de titelsponsordeal met softwaregigant Oracle, heeft Red Bull weer een flinke vis aan de haak geslagen met cryptoplatform Bybit.

Volgens informatie van Autosport is de deal met Bybit over drie jaar goed voor in totaal 150 miljoen dollar, omgerekend zo’n 131 miljoen euro. Titelsponsor Oracle betaalt naar verluidt 500 miljoen dollar over vijf jaar, oftewel zo’n 87 miljoen euro per seizoen en 435 miljoen in totaal.

Lees ook: ‘Deal met Oracle levert Red Bull in vijf jaar 500 miljoen dollar op’

De deal tussen Red Bull en Bybit is, zoals ze zelf aanhalen, ‘de grootste jaarlijkse crypto-sponsordeal tot op heden’. Bybit omschrijft zichzelf als een cutting-edge platform waarop cryptomunten kunnen worden verhandeld.

Het cryptobedrijf uit Singapore gaat Red Bull verder helpen als crypto-partner, om meer fans te bereiken én wat betreft een reeks sociaal gedreven initiatieven, waaronder duurzaamheid, het stimuleren van carrières in de exacte wetenschappen, en diversiteit.

Red Bull-teambaas Christian Horner is uiteraard zeer happy met de deal met Bybit. “Bybit deelt de passie van dit team om qua technologie vooruitstrevend te zijn, op competitief vlak toonaangevend te zijn en de status qua te verstoren.”

Lees ook: Met deze auto moet Verstappen zijn titel verdedigen in 2022, de Red Bull RB18