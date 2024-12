Het allerlaatste Grand Prix-weekend van het seizoen staat voor de deur! De Formule 1 reist dit weekend af naar Abu Dhabi, waar Max Verstappen alweer drie jaar geleden zijn eerste wereldtitel binnenhaalde. Dit jaar pakte de Nederlander zijn inmiddels vierde wereldtitel al in Las Vegas. Toch staat er in Abu Dhabi nog zeker wat op het spel, want McLaren en Ferrari zijn nog altijd in een spannende strijd om de constructeurstitel verwikkeld. Bekijk hier alvast het weerbericht voor de GP van Abu Dhabi!

Vorig jaar werd de race op het Yas Marina Circuit gewonnen door Max Verstappen, die de Grand Prix ook vanaf polepositie was begonnen. Het was de negentiende overwinning van de Nederlander in 2023, waarmee hij het record van meeste zeges in een seizoen ooit vestigde. De Red Bull-coureur kan zijn eigen record dit jaar in ieder geval niet meer breken, want de teller staat na zijn zege in Qatar op negen.

De spanning zal dit weekend vooral vanuit de hoek van McLaren en Ferrari komen, die beide nog strijden om de winst in het constructeurskampioenschap. Voor Red Bull zit het gevecht er al op. Door de uitvalbeurt van Sergio Pérez in Qatar staat de Oostenrijkse renstal 59 punten achter op leider McLaren. Er staan nog maar 44 punten op het spel in Abu Dhabi.

Weerbericht GP Abu Dhabi

De Grand Prix op het Yas Marina Circuit is de enige race op de huidige Formule 1-kalender die tijdens de zonsondergang plaatsvindt, waardoor het tijdens de race langzaam afkoelt. Voor de coureurs is dat wel fijn, want er wordt voor het hele weekend een gemiddelde temperatuur van 27 graden voorspeld. Op de vrijdag blijft het tijdens de eerste vrije training zonnig en droog, met een zachte wind uit noordelijke richting.

Op de zaterdag blijven de weersomstandigheden naar verwachting merendeel hetzelfde. De temperatuur zal van 28 graden tijdens de laatste vrije training van het jaar twee graden dalen voor de kwalificatie. Ook op zondag is de verwachting dat het droog en zonnig blijft op het aangelegde eiland aan de Perzische golf. Tijdens de race is de maximumtemperatuur 27 graden, met een lichte bries vanuit het noorden.

