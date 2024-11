De GP van Qatar staat voor de deur! Het sprintweekend in Doha leverde Max Verstappen vorig jaar zijn derde wereldtitel op. Dit jaar heeft hij zich echter al in Las Vegas tot kampioen gekroond. Desalniettemin belooft het een spannende strijd te worden, zeker nu er nog drie teams meedingen naar de constructeurstitel. Bekijk hier alvast het weerbericht voor de GP van Qatar!

De Qatarese Grand Prix was vorig jaar een waar slagveld. Door de verzengende hitte liep de temperatuur in de cockpit op tot wel 50 graden Celsius, onthulde een uitgeputte George Russell na afloop van de race. Collega Esteban Ocon loosde onderweg al zijn maaginhoud in zijn helm, terwijl rookie Logan Sargeant het einde van de race niet haalde. De Amerikaan moest in ronde 41 opgeven omdat hij compleet was uitgedroogd. Door de extreme omstandigheden in Qatar is de Formule 1 gaan experimenteren met airconditioning in de auto’s.

Dit jaar belooft het een stuk aangenamer te worden op en rond het Lusail International Circuit. Goed nieuws voor McLaren, Ferrari en Red Bull, die allemaal strijden om de titel bij de constructeurs. McLaren voert momenteel het klassement aan, maar Ferrari is hen tot op vierentwintig punten genaderd. Red Bull staat op de derde plek met een achterstand van drieënvijftig punten.

Weerbericht GP Qatar

Voorlopig zijn de weersvoorspellingen gunstig. Het wordt het hele weekend aangenaam warm, met temperaturen die oplopen tot 24 graden Celsius. Op vrijdag, wanneer de enige vrije training en de sprint shootout plaatsvinden, schijnt de zon volop en blijft het de hele dag droog. Er waait een zachte noordwestenwind, en ’s avonds koelt het af naar zo’n 20 graden.

Op zaterdag, tijdens de sprintrace en de reguliere kwalificatie, blijft het opnieuw droog in de woestijn met een maximumtemperatuur van 24 graden Celsius. Bezoekers wordt aangeraden zonnebrandcrème mee te nemen, want de zon zal opnieuw hoog aan de hemel staan in Doha. Tijdens de hoofdrace op zondag verandert er weinig. Het wordt iets warmer, met een gevoelstemperatuur rond de 26 graden Celsius door een zachte wind. Ook op deze dag blijft het droog, gunstig voor zowel coureurs als toeschouwers.

