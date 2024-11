McLaren is opgelucht dat Mercedes een dominante rol speelde in de Grand Prix van Las Vegas. Hierdoor kon Ferrari niet veel punten goedmaken in de strijd om het constructeurskampioenschap, wat van groot belang is voor McLaren in de laatste fase van het seizoen.

Problemen voor McLaren in Las Vegas

Tijdens het weekend in Las Vegas hadden McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri moeite om de juiste snelheid te vinden met hun MCL38-bolides. McLaren eindigde de race als vierde snelste team. Als Ferrari de race had gewonnen, was de voorsprong van McLaren in het constructeurskampioenschap aanzienlijk verkleind. Echter, met Mercedes die een 1-2 overwinning behaalde, kwam Ferrari niet verder dan de derde en vierde plaats. Dit betekent dat Ferrari slechts 12 punten heeft ingehaald, waardoor het gat tussen McLaren en Ferrari 24 punten bedraagt voor de laatste twee races in Qatar en Abu Dhabi.

Andrea Stella bedankt Mercedes

McLaren-teambaas Andrea Stella sprak zijn teleurstelling uit over de verkleinde voorsprong, maar erkende tegelijkertijd dat de dominantie van Mercedes het team heeft gered. “Het is teleurstellend dat onze voorsprong in het kampioenschap verkleind is met 12 punten. Maar gezien de moeilijkheden die we dit weekend hebben gehad, moeten we Mercedes echt bedanken voor hun sterke prestaties,” zei Stella. “Anders zou Ferrari een veel grotere bedreiging zijn geweest voor onze positie in het constructeurskampioenschap.”

Vooruitzicht op de laatste races

McLaren hoopt dat de circuits in Qatar en Abu Dhabi beter passen bij de kenmerken van hun auto. Stella is voorzichtig en benadruk dat de competitiviteit van de topteams dit jaar betekent dat niets vanzelfsprekend is. “De circuits in Qatar en Abu Dhabi zouden beter moeten passen bij de manier waarop we onze auto ontworpen hebben,” verklaarde hij. “Maar tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn, want het niveau van de topteams dit jaar is ongekend. We moeten niet denken dat het binnenhalen van het kampioenschap een gemakkelijke klus zal zijn,” aldus Stella.

