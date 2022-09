Warm is het sowieso in Singapore voor het komende weekend, maar de weerstations voorspellen ook een grote kans dat zowel de kwalificatie als de Grand Prix zelf in de regen verreden zal worden.

Op de hometrainer in de sauna, met allerlei laagjes op de loopband, Charles Leclerc deed het tegenovergestelde en bereidde zich in een koelcel. De omstandigheden in Singapore zijn misschien wel het zwaarst van de hele kalender en vragen de nodige training van de coureurs.

Lees ook: Tijdschema GP Singapore: Terugkeer van de nachtrace

Foto: Peter van Egmond

De voorspellingen voor nu geven hoge temperaturen aan van ruim dertig graden gedurende de dag en iets minder warm in de avond. Uiteraard zal het ontzettend benauwd zijn met vochtigheidspercentages tot 85 procent. Maar er hangt ook regen en onweer in de lucht, voor zowel de zaterdag als de zondag.

Zaterdagmiddag wordt de kans op regen ingeschat op 70 procent, ’s avonds ten tijde van de kwalificatie 50 procent. Voor de hele dag is de kans op onweer aanzienlijk, dat geldt ook voor de zondag. De regenkans wordt voor de avond voorlopig ingezet op 70 procent.

Lees ook: Zo kan Verstappen zich al in Singapore voor tweede maal tot kampioen kronen