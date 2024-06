Na een druilerig weekend in Canada keert de Formule 1 terug naar Europa voor de Spaanse Grand Prix. De race in Barcelona luidt een groot Europees drieluik in, de eerste triple-header van het seizoen. De spanning neemt toe, zeker nu ook Mercedes opeens mee lijkt te dingen naar het podium. Kan het weer boven Circuit de Barcelona-Catalunya nog voor extra verrassingen gaan zorgen? Check hier het weerbericht voor de GP van Spanje!

Tijdens de Canadese GP zorgde de nodige regenval voor een vermakelijke race. Meerder coureurs moesten op hun tellen passen op het natte asfalt van Montréal. Enkelen van hen kwamen bedrogen uit en moesten het strijdveld vervroegd verlaten. Het weerbericht voor de GP van Spanje belooft voor minder spannende omstandigheden te zorgen. De Formule 1 gaat in Barcelona een zonnig weekend tegemoet.

Weerbericht GP Spanje

Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen op het programma staan, lijkt het voorlopig erg aangenaam te worden in Barcelona. Waar het op donderdag met bakken uit de hemel dreigt te komen – 100 procent kans op neerslag – blijft het tijdens de trainingssessie kurkdroog. Een zachte zuidenwind en een maximale temperatuur van zo’n 25 graden Celsius maken het goed toeven in Spanje.

Tijdens de kwalificatie wordt het alleen maar beter. Op zaterdag is de kans op een buitje wederom verwaarloosbaar en schiet het kwik overdag naar 27 graden. Naar verwachting is er geen wolkje aan de lucht als Max Verstappen en consorten het uiterste uit hun bolides dienen te persen. Tijdens de Grand Prix verandert er weinig – op zondag wordt het maximaal 25 graden Celsius. Met slechts 20% kans op neerslag en genoeg zonuren kunnen de toeschouwers straks genieten van een zonovergoten race.

