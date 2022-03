De GP van Saoedi-Arabië staat vanavond op het programma en wordt verreden op het Jeddah Corniche Circuit. Eén ding is zeker: de coureurs hoeven geen rekening te houden met regen. Wel is er aardig wat zand aanwezig in de atmosfeer wat enige invloed kan hebben op de race.

Weerpartner Weerplaza praat ons bij over het weer tijdens de race. In Jeddah verandert het weerbeeld nauwelijks. Doordat het in een woestijnklimaat ligt is het vaak warm, maar door de ligging pal aan zee worden de echte woestijntemperaturen hier nauwelijks gehaald. Het waait doorgaans stevig door en door de nabije ligging van grote woestijnen is er regelmatig kans op stof- en zandstormen. Van een echte zandstorm is tijdens de race geen sprake maar als het even tegenzit kan het zicht wel beperkt zijn.

De race begint om 19:00 uur Nederlandse tijd, er is een stuk meer stof- en zanddeeltjes aanwezig dan tijdens de kwalificatie. Het ergste gedeelte trekt ten noorden en oosten aan Jeddah voorbij, hierdoor wordt er geen grote hinder door stof- of zanddeeltjes op het circuit verwacht. Wel moet er rekening worden gehouden met iets minder zicht. De race begint net na zonsondergang bij een temperatuur van ongeveer 25 graden. In het begin van de race zal het asfalt hierdoor nog wel heet zijn. Naarmate de race vordert koelt het asfalt snel af, wat invloed heeft op de grip en slijtage van de banden. De teams zullen hier dus op in moeten spelen tijdens de race.