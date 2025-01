Welk advies zou Max Verstappen aan zijn jongere zelf geven, als hij terug kon gaan in de tijd? Het werd aan de viervoudig wereldkampioen gevraagd terwijl hij bezig was met de virtuele 24 Uur van Daytona. Toch had de Nederlandse coureur wel even de tijd om een mooi antwoord te geven op deze vraag.

Max Verstappen maakte op 17-jarige leeftijd al zijn debuut in de Formule 1. De inmiddels viervoudig wereldkampioen zit daarom al tien jaar in de koningsklasse, en heeft in die tijd veel geleerd. Welk advies zou de coureur aan zichzelf geven als hij terug kon gaan in de tijd? Verstappen gaf daar zelf een antwoord op tijdens de livestream van de virtuele 24 Uur van Daytona.

Geen advies

“Eerlijk gezegd, zou ik helemaal geen advies geven”, vertelt de Nederlander, die ook meteen uitlegt waarom. “Uiteindelijk moet je namelijk fouten maken in het leven. Je moet het soms op de harde manier leren. Als je alles van tevoren al weet, denk ik dat dat heel erg saai zou zijn.”

LEES OOK: Verstappen grijpt net naast het podium bij virtuele 24 Uur van Daytona

Verstappen staat op het punt om aan zijn elfde seizoen in de koningsklasse te beginnen. De Nederlander doet dit met inmiddels 63 overwinningen en veertig poleposities op zijn naam. “Uiteindelijk, als je het zelf gedaan hebt, dat is de enige keer dat je iets verandert of dat je er iets van leert”, besluit Verstappen zijn advies.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)